調查：83%中型企業填補職缺面對困難　或因招聘流程較繁複

不少企業面對招聘困難，人力資源管理學會在本年4月至6月訪問300間來自20個行業的企業，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%。不過，中型企業在填補職缺方面遇到較大困難，有20%中型企業表示「極度困難」，63%表示「相當困難」。
調查中認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是自2022年學會調查以來的最低水平。學會認為可能源於香港勞動力的增長，及擴大人才入境計劃，令香港人才庫得以注入新動能，為僱主提供更多選擇。小型企業相對較容易填補職缺，有27%的小型企業認為填補職缺「不太困難」，另外9%認為「沒有困難」。學會認為可能與小型企業擁有更彈性的招聘流程有關，使他們較容易填補職缺。相比之下，中型企業在填補職缺方面遇到較大困難，有20%中型企業表示填補職缺「極度困難」，63%表示「相當困難」。學會分析可能由於中型企業的招聘流程較為繁複，同時也需應對更多競爭對手。
另外，酒店及餐飲業自去年疫後復常得以全面恢復營運，惟許多曾從事酒店及餐飲業的員工在疫情期間已轉行。酒店及餐飲業約有45%僱主認為招聘員工「極度困難」，有55%僱主感到「相當困難」，其中侍應生、清潔工及房務員是酒店及餐飲業中最難填補的前3個職位，填補職缺困難度分別為27%、27%及18%。
會長孔于人建議，企業可針對不同人才群體，例如婦女、青年、老年、少數族裔等，提供靈活的工作安排，吸引更多人才重返職場。即使某些行業，如貿易業和銀行及金融服務業，在填補職缺時面臨較少挑戰，但仍需密切關注市場變化，以確保人才供應與需求的平衡。
2028年人力資源預期增2%
2028年人才需求將呈現不同的變化，預期整體增長率為2%，顯示整體人才需求將輕微擴展。企業傾向增加更多資源在資深管理層（增長率7.4%）和中層管理層／專業人士／主管（增長率5%）的招聘上，以推動業務增長。研究顯示，大型企業對人力資源的需求增長率預計為負0.2%，這可能與大型企業有空間引入更多自動化和效率提升措施，以減輕對人力的需求有關。相對地，小型企業可能會面臨較大的人力需求增長，預計高達12.5%。
在科技進步的趨勢下，預期某些行業如物流與運輸業、零售與批發業及電訊／多媒體／科技業可能面臨人力需求下降，因為自動化和人工智能的應用，有助簡化部分流程，減少對人力資源的需求。而建築／工程和建造業、貿易業、物業管理及房地產開發業將穩定增長，分別預計增幅
為8.4%、6.4%及4.9%。
傳統職位未來需求減
根據企業對未來職場的趨勢預測，傳統職位未來需求會減少。當中行政／文書業職位預期未來需求下降71%；客戶服務、會計及人力資源業職位預期未來需求下降10%。反觀有些職位未來需求會增加，例如資訊科技業需求升33%；銷售業職位升16%。