調查：83%中型企業填補職缺面對困難　或因招聘流程較繁複

不少企業面對招聘困難，人力資源管理學會在本年4月至6月訪問300間來自20個行業的企業，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%。不過，中型企業在填補職缺方面遇到較大困難，有20%中型企業表示「極度困難」，63%表示「相當困難」。

調查中認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是自2022年學會調查以來的最低水平。學會認為可能源於香港勞動力的增長，及擴大人才入境計劃，令香港人才庫得以注入新動能，為僱主提供更多選擇。小型企業相對較容易填補職缺，有27%的小型企業認為填補職缺「不太困難」，另外9%認為「沒有困難」。學會認為可能與小型企業擁有更彈性的招聘流程有關，使他們較容易填補職缺。相比之下，中型企業在填補職缺方面遇到較大困難，有20%中型企業表示填補職缺「極度困難」，63%表示「相當困難」。學會分析可能由於中型企業的招聘流程較為繁複，同時也需應對更多競爭對手。

另外，酒店及餐飲業自去年疫後復常得以全面恢復營運，惟許多曾從事酒店及餐飲業的員工在疫情期間已轉行。酒店及餐飲業約有45%僱主認為招聘員工「極度困難」，有55%僱主感到「相當困難」，其中侍應生、清潔工及房務員是酒店及餐飲業中最難填補的前3個職位，填補職缺困難度分別為27%、27%及18%。