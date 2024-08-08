調查：89% Web3中小企不滿虛擬銀行開戶情況　吳傑莊指公司無法開戶是致命性

香港現時有8間虛擬銀行，正積極吸納客戶。不過，選委界立法會議員吳傑莊辦事處進行了調查，發現89% Web3中小企不滿在虛擬銀行開設賬戶的情況，有部分中小企更撤出香港。吳認為無法開戶對公司而言是致命性，希望當局在監管和方便機構營運上取得平衡，容許客戶更易開戶。
吳傑莊辦事處近日訪問約120間Web3中小企，95%有在香港開過虛擬銀行賬戶。不過，中小企一般在開戶時面對困難，69%指公司董事或股東被要求多次來港處理開戶事宜，吳傑莊舉例虛擬銀行約客戶開戶，「1日搞唔掂，10日後又要整，20日又再整」。本港政策招攬海外企業，但他們未必有長期簽證，要求多次來港造成困擾，「唔好講開展生意先，開戶口都咁樣」。另外，有60% Web3中小企指虛擬銀行要求他們開戶有固定存款，吳傑莊了解有要求過百萬存款，但中小企未必有此能力。最多的54%受訪中小企指需時半年或以上開設虛擬銀行賬戶，有46%及43%中小企非常不滿及不滿在虛擬銀行開戶的情況。
有Web3企業撤出香港
吳傑莊坦言有Web3企業撤出香港，「睇邊個地方好啲就去邊」，例如新加坡。他指現時虛擬銀行只能做基本業務，舉例存款、定期存款等，但如容許虛擬銀行提供傳統銀行的範疇，包括保險中介、證券、基金買賣等，可令銀行有多些賺錢空間，及應在監管上給予彈性，減輕虛擬銀行的合規成本，可以同時解決Web3公司在香港開戶困難的問題。吳傑莊指銀行業是百業之母，負責協助社會、大企業、中小企等發展，應為市民帶來最大的裨益。
整體虛擬銀行的存款量只佔有香港總存款量的約0.3%，吳傑莊議員辦公室實習生、今屆中學文憑試超級狀元鍾栢綸由用戶角度分析，因開戶申請門檻較低、手續費低、有各種優惠，吸引不少市民開戶，不過在吸引他們存款或參與業務的誘因比較少，虛擬銀行與傳統銀行競爭欠發展優勢，建議擴大虛擬銀行業務範圍。