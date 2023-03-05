調查：95%婦女運動不足 五成因工作太忙

周三(8日)是三八國際婦女節，紀念昔日女權運動之餘，女性健康亦值得關注。香港基督教女青年會調查發現，九成五婦女運動時間不足，主因是工作忙碌及需照顧家人。有超過三成受訪者坦言從不做身體檢查，逾半基層婦女表示由於檢查費用昂貴而卻步。女青提醒婦女在工作和照顧家人時，也要關懷自身，建議可在家庭活動加入運動元素。

2019年僅18%不達標 運動量大幅倒退

根據世界衞生組織的運動量建議，成年人每周應做最少150分鐘中等強度的帶氧體能活動，或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動。但女青於去年12月至今年2月訪問了1,128名女性，發現95%婦女運動時間不足，亦遠低過2019年衛生署《人口健康調查報告書》中只有18%女性不達標，反映婦女近年在做運動時間大幅倒退。77%受訪者坦言知道自己的體能活動量不足夠，大部分指礙於沒有時間做運動，包括工作忙碌(56%)、需要照顧子女或家人(42%)和忙於家庭事務(40%)。