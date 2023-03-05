調查：95%婦女運動不足 五成因工作太忙

周三(8日)是三八國際婦女節，紀念昔日女權運動之餘，女性健康亦值得關注。香港基督教女青年會調查發現，九成五婦女運動時間不足，主因是工作忙碌及需照顧家人。有超過三成受訪者坦言從不做身體檢查，逾半基層婦女表示由於檢查費用昂貴而卻步。女青提醒婦女在工作和照顧家人時，也要關懷自身，建議可在家庭活動加入運動元素。
2019年僅18%不達標 運動量大幅倒退
根據世界衞生組織的運動量建議，成年人每周應做最少150分鐘中等強度的帶氧體能活動，或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動。但女青於去年12月至今年2月訪問了1,128名女性，發現95%婦女運動時間不足，亦遠低過2019年衛生署《人口健康調查報告書》中只有18%女性不達標，反映婦女近年在做運動時間大幅倒退。77%受訪者坦言知道自己的體能活動量不足夠，大部分指礙於沒有時間做運動，包括工作忙碌(56%)、需要照顧子女或家人(42%)和忙於家庭事務(40%)。
女青部門主管(女青運動)阮秀盈解釋，女性因應家庭崗位及照顧者身份，經常只考慮先照顧好家人，忽略自己，因而無做運動。她提醒各位女性在工作和照顧家人時，也要關懷自身，建議可在家庭活動加入運動元素。並且以「治末病」的角度去加強健康管理及運動意識，減少患上長期病患的風險。
參加跑步班痛症獲改善
現時55歲的Shirley從事會計行業，曾經因為工時長、不做運動而有痛症問題。她透露，當時身體有嚴重的腰、背及膝頭痛，需藥物舒緩。在醫生建議下，她於四年前開始參加一星期一日的跑步班。Shirley表示，開始運動後半年痛症已有改善。有時睡醒時感到肩頸繃緊，在運動和拉筋後即感放鬆，認為運動對身心有益。現時她亦維持每星期跑步3小時及健體，以保持健康及舒緩壓力。