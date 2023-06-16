調查：TVB《無綫新聞》不信任度達26%　《Now新聞》信任度最高

香港新聞情況備受關注，路透新聞研究院委託機構調查發現，《Now新聞》、《有線新聞》和《Yahoo新聞》在調查媒體中的「不信任度」最低，分別只有10%及12%，《am730》和商台緊隨其後有13%，「不信任度」最高的媒體則為《無綫新聞》(26%)和《巴士的報》(25%)。網媒中《香港01》有33%受訪者每周使用，《am730》網站亦有16%人每周使用。

Now新聞信任度65% 《點新聞》得36%

路透新聞研究院發表新一年數碼新聞報告，其中委託民調機構YouGov於今年1月至2月間作網上調查本地15個媒體的可信度，其中《Now新聞》信任度達65%最高，其次是港台(58%)，商台、《有線新聞》、《明報》和《Yahoo新聞》則為57%，《am730》和《頭條日報》則有56%，而《點新聞》信任度只有36%，是調查媒體中最低，其次是41%的《巴士的報》。

調查亦訪問受訪者對15間調查媒體的不信任情況，其中《無綫新聞》「不信任度」為26%，緊隨其後的是《巴士的報》(25%)和《點新聞》(23%)，「不信任度」最低的是《Now新聞》(10%)，其次是12%的《有線新聞》和《Yahoo新聞》，《am730》和商台同以13%躋身五甲。