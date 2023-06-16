調查：TVB《無綫新聞》不信任度達26%　《Now新聞》信任度最高

香港新聞情況備受關注，路透新聞研究院委託機構調查發現，《Now新聞》、《有線新聞》和《Yahoo新聞》在調查媒體中的「不信任度」最低，分別只有10%及12%，《am730》和商台緊隨其後有13%，「不信任度」最高的媒體則為《無綫新聞》(26%)和《巴士的報》(25%)。網媒中《香港01》有33%受訪者每周使用，《am730》網站亦有16%人每周使用。
Now新聞信任度65% 《點新聞》得36%
路透新聞研究院發表新一年數碼新聞報告，其中委託民調機構YouGov於今年1月至2月間作網上調查本地15個媒體的可信度，其中《Now新聞》信任度達65%最高，其次是港台(58%)，商台、《有線新聞》、《明報》和《Yahoo新聞》則為57%，《am730》和《頭條日報》則有56%，而《點新聞》信任度只有36%，是調查媒體中最低，其次是41%的《巴士的報》。
調查亦訪問受訪者對15間調查媒體的不信任情況，其中《無綫新聞》「不信任度」為26%，緊隨其後的是《巴士的報》(25%)和《點新聞》(23%)，「不信任度」最低的是《Now新聞》(10%)，其次是12%的《有線新聞》和《Yahoo新聞》，《am730》和商台同以13%躋身五甲。
16%人每周使用《am730》表現較佳
網媒使用率方面，有33%受訪者每周使用《香港01》，為調查媒體中最多，其次是《無綫新聞》和《Yahoo新聞》，每周使用者分別有31%及30%。在紙網並行的媒體中，《頭條日報》、《東方日報》和《am730》表現較佳，分別有18%、18%和16%使用者表示每周使用。而調查機構提醒，調查未包括本港所有媒體，故不代表本港所有媒體排名。
報告指出，香港新聞自由在港區國安法實施後持續遭侵蝕，調查新聞平台《傳真社》亦成為繼《蘋果日報》、《立場新聞》和《眾新聞》後，第四個在國安法生效後的媒體，香港外國記者會（FCC）去年亦臨時停辦人權新聞獎。報告亦提到，香港新聞自由指數2023年排名140，較2021年的80名大跌，更遠低於2002年的18位，當時香港被指為亞洲最有新聞自由的地方。
報告亦指，近年本港出現不同由前記者創辦的網上新聞平台，包括《法庭線》和《庭刊》，反映公眾對知名法庭案件的關注，並有《集誌社》、《Channel C》和《米紙》等平台。