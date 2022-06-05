調查255人每周平均耗639個膠樽 逾一成人每周耗6至9個 6.7%人10個或以上

今日是聯合國世界環境日，香港青年協會與可口可樂基金會合作推行「收『塑』達人大募集」社區教育及回收計劃，發現255名受訪者每周平均消耗至少639個膠樽，僅輕微過半人(51.4%)有定期回收膠樽習慣；每星期平均消耗膠樽0個僅得一成半，逾四成人消耗1至2個，逾一成人消耗6至9個。青協督導主任翁艷夢表示，調查反映青年的環保意識日益提高，惟減少廢物、廢物重用及回收習慣仍有改善的空間。她期望綠色生活由身體力行做起，也要從小培養和教育，才能愛護地球，攜手締造可持續發展的環境。

逾43.6%人每周耗3至10個或以上膠樽

調查中，受訪青年大部分(41.%)每星期平均消耗膠樽1至2個，惟消耗10個或以上、6至9個及3至5個則分別達6.7%、10.6%及26.3%，稱沒有回收膠樽習慣的更有48.6%。

有參與回收膠樽的青年，大部分選用居住地點的回收箱(39.4%)，使用綠在區區的「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」則有17.3%，而近年推出的逆向自動售貨機得1.8%為最低比例。近兩成人(19.6%)認為，增加更多回收地點可幫助加強回收膠樽習慣，17.3%人認為現金獎勵會幫助；政府宣傳(7.1%)及立法規管僅得5.7%，是最不被認為有效的2個方法。

不回收青年：現金獎勵最有效助立回收行為

而稱甚少或從不回收膠樽的青年中，近兩成(19.5%)認為缺乏方便的收集點、13.9%認為清洗膠樽麻煩、13.6%人認為沒有地方收集膠、缺乏誘因也有12.9%，不相信現有回收系統則有9.6%，亦有3.6%人認為不相信回收可有助保護環境。他們之中，逾兩成人(21.8%)認為現金獎勵可有效建立回收行為、其次增設更多回收點(20.4%)，立法規管及政府宣傳同樣分別得9.5%及5.2%，最不被視為有效的方法。

調查去年11月起以問卷調查網上自填形式，訪問了255名13歲以上青年參加者，除問卷調查，「收『塑』達人大募集」社區教育及回收計劃也在社區及校園舉行多項活動，至今已接觸逾1,000名中、小學生，冀增加他們的環保意識，把塑膠回收融入生活之中。