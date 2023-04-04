談警52億換通訊系統再批「尊子漫畫」誤導　李家超：只有犯法者才怕警方執法

警方建議斥資約52億元，建立新一代通訊系統基礎設施，以5G網絡，提升警務人員執勤效率；另建議額外斥資約3.9億元，設立數碼影像處理平台，透過人工智能影像分析的工具，鎖定可疑人士及辨識可疑車輛等。相關建議在今日(4日)立法會保安事務委員會討論，保安局長鄧炳強發言時，再次點名批評《明報》「尊子漫畫」誤導。

鄧：對市民僅有好處

鄧炳強指，當局就任何可能違法的行為都會蒐集證據，有足夠證據就會作出拘捕及檢控，形容無論是犯煽動性的法律，抑或任何法律也好，都是執法人員的天職。他強調相關系統主要增加執法人員效率，在救援或打擊罪惡方面，對市民只有好處，不會有不好的地方，認為只有犯法的人，才會害怕警方的執法工作。

稱考慮用內地承辦商 確保機密資料不被盜走

另外，他指現時5G網絡發展成熟，是適當時機提升警隊通訊系統的速度、容量及安全，在考慮國家安全下，會採用「政府為主、商業為輔」的混合模式，由政府建設和營運核心網絡和500個基站，會儲存最機密的資料，租用的商業網絡則不能獲取機密資料。鄧炳強稱在選擇工程承辦商及採購設備時，會考慮國家安全因素，會確保安全隱患資料不會被盜走，設備不會被禁運或暫停供應，必然會將內地承辦商納入考慮之列。