請假攻略2023｜農曆新年請2日放9日　復活節聖誕請3日放10日

不少打工仔都想放有薪長假。政府今日刊憲公布2023年公眾假期，一共有17日(見圖)，由於明年1月1日及國慶日皆為星期日，因此政府將該兩天的翌日訂為補假；同時由於明年的農曆年初一為星期日，故政府又將農曆年初四訂為補假。在有關假期調動後，本報記者發現，只要市民稍為請幾天假期，即可自製3個悠長假期為自己充充電。

明年首個可自製長假的公眾假期就是在1月的農曆新年，由於明年大初一是在1月22日的星期日，及後年初二及年初四均為假期，打工仔只需在1月26日及1月27日請兩天假，連同1月21日及1月28日的周末，即可享受9天長假。

清明節復活節請3日放足10日

第二個可自製長假的公眾假期是在明年4月5日的清明節，以及4月7日至4月10日的復活節假期，打工仔只需要於4月3日、4月4日及4月6日請假，連計周未及周日，即可自製10天長假；倘打工仔只想放6天假期，只需要於4月6日星期四請一日假。

第三個可自製長期的公眾假期是在明年聖誕節，由於明年聖誕節假期是在周一(12月25日)及周二(12月26日)，市民只需在周三(12月27日)至周五(12月29日)請3天假，連同周六(12月30日)及周日(12月31日)，再加上2024年元旦假期，便可享有10日長假。