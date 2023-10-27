論施政報告談幸福感 李家超：勿只追求物質 多開闊眼界 未有支援「雪卵」 因鼓勵「盡早生」

今份《施政報告》的主題之一是「惠民生添幸福」，當中內容涵蓋房屋、生育、醫療及人才措施等。李家超昨出席《行政長官2023年施政報告》聯合電台節目時，被問到聯合國今年發表的《世界幸福報告》中，香港人的幸福感連續三年下跌至82名，他覺得香港人是否幸福。他回應指，不同人在特定階段都有不同訴求，例如自己在求學時期就很希望能入讀大學，認為入大學可以解決很多問題。李家超指，政府會根據市民訴求及意見推行措施，助市民提升幸福感。

新一份施政報告日前發表，今年的主題為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」。行政長官李家超接受訪問時，談到自己對幸福的看法，指不同時期對幸福有不同追求，認為幸福不一定要追求物質，而是要擴闊視野，發展多元興趣；而政府亦會聆聽市民意見，推出措施回應市民訴求，增加市民的幸福感。另外，提及鼓勵生育措施未有惠及「雪卵」，他解釋是因與鼓勵市民「盡早生」的政策方向不一致。

在博物館逛一天也可以滿足

李家超又認為，勿只追求物質。他分享道，在香港生活逾60年，感覺社會還是較追求物質，但認為這些很難滿足，應該要開闊自己的思想及視野，便可有不同的追求。李家超又憶述，自己也曾經十分追求物質，在他成長的其中一個階段很追求名牌，「呢啲你可以追好耐嘅，一個包係300蚊，同一個3萬蚊嘅包，你個人追，你自我滿足我自己」。李家超希望社會能更多元化，舉例指有認識的外國朋友，在博物館逛一天，即使消費很低也很滿足；認為香港作為文化藝術交流中心，也可以朝這些方向發展。

施政報告其中一項受社會關注的措施是政府出組合拳鼓勵生育。昨日有女聽眾致電指自己5月剛生下第四名子女，但今次施政報告提出的措施卻無一受惠，質疑措施所設的生效時間奇怪，又指身邊已有很多有子女的朋友移民，政府有何措施留住港人。另外，亦有聽眾指，大部分中產無法獲得相關福利，亦都擔憂措施會遭濫用。

李家超回應指，無論將鼓勵生育措施生效的線劃在哪一日，都會有人無法受惠，重申今次政策要導向性，要釋出強烈訊息鼓勵生育，應該坐言起行；他又說若針對特定階層，例如加入資產審查，行政費會很高，是本末倒置，又指市民決定是否生育，考慮不同元素，政府會予以尊重。對於有指有港人因對本港前景欠信心，與子女移民或不考慮生育，李家超認為，離開香港者或涉及家庭團聚等因素，加上各地都在搶人才，離開者有不同考慮，亦有人回到本港，每個人都為自己理想作決定。

另外，李家超出席立法會施政報告答問會時，民建聯議員林琳關注施政報告未有著墨增加對雪卵的支援，以及延長雪卵期限，李家超回應指，醫療政策必然是鼓勵「可以生就盡早生」，「大家都希望在最精壯的時候，令到我們的下一代都更精壯。」並解釋「雪卵」期限與相關的政策不一致，因此並沒有採納。

