諾和工程疑偽造儀器校正證書　負責人及職員共3人涉行使虛假文書被捕(更新)

醫管局早前公布，瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明。警方接獲相關機構報案，指懷疑負責醫院擴建及市區發展項目工程的分判商提交懷疑虛假文件，案件交由西九龍總區重案組調查，在沙田拘捕3名男子，包括負責人及職員，涉嫌行使虛假文書，年齡介乎24至45歲。西九龍總區重案組人員並在沙田一幢工業大廈單位及被捕人家中，檢獲一批懷疑同案有關的儀器及懷疑虛假文件，所有被捕人正被扣留調查。



市建局昨日確認，土瓜灣有兩個採用「諾和工程」測量儀器的地盤已獲發展商確認偽造證書，已經即時去信相關發展商，要求立刻終止與「諾和工程」的合約，並建議向警方報告違法行為；其後再被發現懷疑在市建局5個重建地盤和機場二號客運大樓的擴建工程中造假。市建局指已有發展商確認，諾和工程提供的儀器採用偽造證書，已要求發展商終止與諾和工程的合約。機管局則指由諾和工程負責的相關工作已停止。



