謝偉俊：政府厚此薄彼未重視港人意見　引「小紅書治港」觀感

通關以來，有大量內地旅客來港。選委界立法會議員謝偉俊表示，收到市民反映，指內地居民的網上言論往往受到特區政府高度重視，相反本港市民發表的意見，就遲遲未能得到官方同等重視和回應，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。
謝偉俊向立法會提交書面質詢，關注政府處理在內地社交平台發表的意見。他指近年不少內地網民透過社交平台「小紅書」，發表針對香港的投訴，有內地「博主」形容「現在『噴』香港已經是一種政治正確了」，相關內容均引來特區政府極大迴響。例如有國泰機組人員對內地乘客作出不尊重言行，行政長官李家超隨即高調回應，指事件「傷害了香港和內地同胞的感情」；因應有內地旅客來港期間疑受不禮貌對待，當局隨即鼓勵業界推廣禮貌活動；去年跨年倒數煙花匯演後，大量內地旅客滯留街頭，內地網民批評本港欠缺應急措施，政府又隨即舉行跨部門會議迅速回應。
市民認為言論未得到同等重視
謝偉俊提到有市民反映，內地居民言論往往獲特區政府高度重視，反觀本港市民的持續意見遲遲未能得到同等重視及回應，例如要求在經濟低潮時期，停供或政府代供強積金、退稅、「撤辣」、減印花稅等。
政制及內地事務局局長曾國衞回應時，強調政府同等重視本地和內地社交媒體提出的意見。他指政府留意到內地居民不時在社交媒體分享與香港相關的內容，偶爾也會作出評論，其中部分帖文或會引起網民的熱烈討論。特區政府駐內地辦事處和新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。
曾國衞表示，特區政府會繼續認真聽取各方意見，並以實事求是的態度不斷優化各項政策措施，以促進香港的整體發展及提升市民的幸福感和獲得感。他提到政府在考慮制訂各政策措施時，一直秉持「以人為本」的施政理念，並透過不同渠道聽取市民各界的意見，以採取合適安排回應市民所需。