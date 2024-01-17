謝偉俊：政府厚此薄彼未重視港人意見　引「小紅書治港」觀感

通關以來，有大量內地旅客來港。選委界立法會議員謝偉俊表示，收到市民反映，指內地居民的網上言論往往受到特區政府高度重視，相反本港市民發表的意見，就遲遲未能得到官方同等重視和回應，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

謝偉俊向立法會提交書面質詢，關注政府處理在內地社交平台發表的意見。他指近年不少內地網民透過社交平台「小紅書」，發表針對香港的投訴，有內地「博主」形容「現在『噴』香港已經是一種政治正確了」，相關內容均引來特區政府極大迴響。例如有國泰機組人員對內地乘客作出不尊重言行，行政長官李家超隨即高調回應，指事件「傷害了香港和內地同胞的感情」；因應有內地旅客來港期間疑受不禮貌對待，當局隨即鼓勵業界推廣禮貌活動；去年跨年倒數煙花匯演後，大量內地旅客滯留街頭，內地網民批評本港欠缺應急措施，政府又隨即舉行跨部門會議迅速回應。