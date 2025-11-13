謝展寰在巴西出席聯合國氣候變化大會　稱香港有效吸引資金支持減緩措施

謝展寰在貝倫時間昨日出席的中國角邊會活動，主題為「推動綠色創新合作 共建綠色絲綢之路」，由國家生態環境部指導，並由「一帶一路」綠色發展國際聯盟、生態環境部對外合作與交流中心和中國環境與發展國際合作委員會秘書處主辦。主題討論的首個環節是「氣候資金機制創新：展望南南合作新模式」。謝展寰在討論環節中表示，香港位處粵港澳大灣區，擔當國家與國際之間「超級聯繫人」的角色，是聯繫國家與世界的橋樑；同時在「一國兩制」原則下，本港實行普通法制度，是全球第三的國際金融中心和亞洲領先的綠色和可持續金融樞紐，有效吸引本地和跨國資金支持減緩措施，以應對氣候變化的影響。

環境及生態局局長謝展寰繼續在巴西貝倫出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第30屆會議，並在中國角邊會主題討論環節上發言，以及與其他參會代表進行雙邊會議。

新措施鼓勵減碳工作

謝展寰說，單是去年，本港綠色和可持續債券發行總額已達區域內的45%，連續7年在亞洲市場中排首位。另外，為鼓勵綠色金融的發展，香港特區政府推出「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和貸款借款人的部分發債及外部評審服務支出。有關計劃已延長至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以鼓勵區內減碳工作。

謝展寰又說，特區政府和國家生態環境部將就共建「一帶一路」綠色發展香港合作平台簽署合作備忘錄。該平台將連繫國際環保合作網絡，促進「一帶一路」國家之間的技術交流和分享解決方案。