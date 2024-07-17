謝展寰昨與中電總裁討論近期事故　倡兩年內加裝500個避雷設施

環境及生態局局長謝展寰表示，昨日與中電總裁會面，討論近期發生的電力事故，並聽取中電在現階段初步改善計劃情況。謝展寰表示，他向中電提出關注，包括在事故後，中電會加派幾多人手跟進、會否為受影響市民提供替代電力等，又關注中電如何利用創新科技檢測電纜的可靠性、以及如何加強供電系統對抵禦雷暴及惡劣天氣的能力等。
謝展寰在立法會大會引述中電說，計劃在現有露天電塔加裝避雷設施，兩年內加裝100個，但他認為進度較慢，建議中電兩年內加裝500個，相信會有明顯改善作用。他又引述中電說，已有新技術監測地底電纜狀況等。
謝展寰又表示，由2021年7月至今，中電共發生26次嚴重停電事故，當中10宗受外在因素所致；港燈就有5次。政府已要求中電出資讓機電署聘請獨立顧問，全面檢視過去3年所發生的電力驟降和供應中斷事故的原因，及電力系統抵禦外在因素影響的能力，並就電力供應的穩定和可靠性作出全面建議。
他指出，中電表示會一步加強人手巡查及應用創新科技檢測及維修關鍵設施，就電力系統管理作全面檢討等，港燈亦向政府承諾，採取足夠措施加強供電系統對抵禦惡劣天氣影響的能力。
機電署已成立專責小組跟進中電提出的改善計劃。
原文刊登於 香港電台