謝展寰昨與中電總裁討論近期事故　倡兩年內加裝500個避雷設施

環境及生態局局長謝展寰表示，昨日與中電總裁會面，討論近期發生的電力事故，並聽取中電在現階段初步改善計劃情況。謝展寰表示，他向中電提出關注，包括在事故後，中電會加派幾多人手跟進、會否為受影響市民提供替代電力等，又關注中電如何利用創新科技檢測電纜的可靠性、以及如何加強供電系統對抵禦雷暴及惡劣天氣的能力等。

謝展寰在立法會大會引述中電說，計劃在現有露天電塔加裝避雷設施，兩年內加裝100個，但他認為進度較慢，建議中電兩年內加裝500個，相信會有明顯改善作用。他又引述中電說，已有新技術監測地底電纜狀況等。