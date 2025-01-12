謝展寰稱焚化爐非把廢物「一把火燒掉」　堅持不計成本回收只增社會負擔

高價值、易回收的材料，在經濟和環境效益上都是更佳選擇。(資料圖片)

本港環保和回收意識近年提升，政府正在興建的首座處理都市固體廢物「焚化爐」轉廢為能設施I・PARK1預計年底投入運作。環境及生態局局長謝展寰表示，坊間有誤解認為政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再推動減廢回收，解釋部分廢物回收成本高昂或不適合回收，嘗試回收所消耗的資源和能源，會超過其環保效益，強調堅持不計成本的回收只會增加社會的經濟負擔。

謝展寰在網誌指，對於高價值和易回收的材料，例如金屬、紙張，高價值塑料等，回收在經濟和環境效益上都是更佳選擇，而對於不可回收或回收成本過高的廢物，轉廢為能便是一種更佳的處理方式。他指出，某些再生材料缺乏用途和市場，價值很低，結果是回收的成本大於其帶來的經濟收益，技術上也非所有廢物都適合回收，如混合材料、受污染的廢物以及低質量塑膠等，往往難以回收利用。

當回收成本高昂且效益低，謝展寰認為堅持不計成本的回收只會增加社會的經濟負擔，亦有機會加重環境問題，因此焚燒發電可以是更佳的廢物處理方案，轉廢為能的互補模式能讓廢物處理達到最大環保和社會效益。

焚燒後爐渣可用於生產建材

轉廢為能即是一種通過焚燒來產生熱能並轉化為電能的廢物處理技術，謝展寰稱其優勢包括減少垃圾填埋，節省土地資源、溫室氣體排放量遠低於填埋、可提供可持續的能源來源，減少對化石燃料的依賴，又指焚燒後的爐渣亦可用於生產建築材料，金屬等殘餘物也可進一步回收再造。