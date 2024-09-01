謝展寰稱逾百獲資助屋苑　已安裝電動車充電器

位於元朗區的屋苑，自安裝了充電基礎設施的一年間，屋苑的電動車數量由10輛快速上升至100輛，並且還在快速增加中。(謝展寰網誌圖片)

環境及生態局局長謝展寰今日(1日)發表網誌指，電動私家車在本港登記私家車的比率顯著上升，由2022年的逾兩成增至現時約7成。他又指，截至今年6月，全港共有約8730個電動車公眾充電器，較2020年年底增加超過一倍；料更多私人停車場營運商會在旗下公共停車場加裝充電器，為公眾提供收費電動車充電服務。

謝展寰續指，截至7月底，「EV屋苑充電易資助計劃」獲批的724份申請中，106個屋苑停車場已完成安裝工程，75個屋苑已展開工程，年底會有約共33,000個停車位具備充電基礎設施。他又提到，當局於2011年發出的技術指引中，訂明新建樓宇的停車場必須具備可為電動車提供充電設備的基礎條件，才可獲總樓面面積豁免。