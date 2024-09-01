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2024-09-01 14:26:00

謝展寰稱逾百獲資助屋苑　已安裝電動車充電器

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位於元朗區的屋苑，自安裝了充電基礎設施的一年間，屋苑的電動車數量由10輛快速上升至100輛，並且還在快速增加中。(謝展寰網誌圖片)

位於元朗區的屋苑，自安裝了充電基礎設施的一年間，屋苑的電動車數量由10輛快速上升至100輛，並且還在快速增加中。(謝展寰網誌圖片)

環境及生態局局長謝展寰今日(1日)發表網誌指，電動私家車在本港登記私家車的比率顯著上升，由2022年的逾兩成增至現時約7成。他又指，截至今年6月，全港共有約8730個電動車公眾充電器，較2020年年底增加超過一倍；料更多私人停車場營運商會在旗下公共停車場加裝充電器，為公眾提供收費電動車充電服務。

謝展寰續指，截至7月底，「EV屋苑充電易資助計劃」獲批的724份申請中，106個屋苑停車場已完成安裝工程，75個屋苑已展開工程，年底會有約共33,000個停車位具備充電基礎設施。他又提到，當局於2011年發出的技術指引中，訂明新建樓宇的停車場必須具備可為電動車提供充電設備的基礎條件，才可獲總樓面面積豁免。

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他指出，現時政府已批出超過86,200個相關停車位，其中逾35,800個停車位已落成，並備有電動車充電基礎設施，相信充電基礎設施會是未來所有新建樓宇停車位的標準設備。

過去幾年，電動私家車佔香港新登記私家車的比率顯著上升，由2022年的逾兩成上升至現時約7成，即每10輛新登記私家車中有7輛為電動車，增速位世界前列。(謝展寰網誌圖片) 在停車位加裝充電設施，由於涉及供電，需要進行拉電線、裝設電錶電箱等工程。(謝展寰網誌圖片) 「EV 屋苑充電易資助計劃」資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。(謝展寰網誌圖片)

積極推動油站加裝充電器

謝展寰又指，當局正積極推動油站營運商於現有油站內可用空間加裝電動車充電器，中長線逐步把部分現有油站轉型至快速充電站，以配合電動車普及化。目前已批出兩幅地用作電動車充電站，政府會繼續大力推動充電配套擴展，目標在2027年中之前，將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。

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