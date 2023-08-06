謝展寰與立法會環境事務委員會到訪大灣區及浙江省

環境及生態局局長謝展寰將於明日(7日)啓程前往大灣區三個城市，包括廣州、佛山和深圳；及後將前往浙江省訪問，整體訪問行程為期5日。立法會環境事務委員會訪問團亦將於首3天一同到訪大灣區。屆時港府將就深化粵港兩地環保議題作交流，亦會參觀當地與新能源運輸及新能源科技相關的機構。

謝展寰將聯同立法會環境事務委員會在明天至9日前往大灣區三市進行職務訪問。訪問團首先到訪廣州，與廣東省生態環境廳代表會面，以持續深化兩地就粵港環保議題的交流合作。隨後，訪問團會參觀廣州公交集團燕岭新能源產業園、廣州公交指揮中心、佛山市南海氫能館、佛山市高明區氫能源有軌電車、深圳市華為數字能源安托山基地展廳、大亞灣核電站、深圳南山能源生態園，深入了解內地在新能源運輸、新能源科技及垃圾焚燒發電等方面的最新發展情況。

謝展寰將於9日傍晚會轉往浙江省繼續訪問行程。他將參觀當地的柔性直流輸電項目和海洋輸電產研基地，了解內地最新的電力技術發展。環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華及環境及生態局的人員亦會隨行。謝展寰將在11日返港，他離港期間，將由環境及生態局副局長黃淑嫻署任環境及生態局局長。



環境事務委員會訪問團由主席葛珮帆擔任團長，其他參與職務訪問的議員包括事務委員會委員易志明、盧偉國和陳沛良；以及非事務委員會委員林筱魯。