謝展寰：可研按量按幢收費 環團：減廢效用低 學者：收費應較高

擾攘多時的垃圾徵費計劃「暫緩」，政府強調會繼續推動環保。環境及生態局長謝展寰表示，污者自付仍是重要原則，未來其中一個可研究的方向是「按每幢大廈收費」。有環團認為「按幢收費」成效低；有學者則建議按幢收費所收取的費用應較原先的按戶高，讓住戶「回到根本」，思考如何從個人層面減廢。 謝展寰昨於電視節目指，當局會研究如何優化政策，其中一個可研究的方向是按量、按幢收費，費用將由每戶分攤。對於會否削弱市民減廢的誘因，謝回應指，那些不願減廢及製造較多垃圾的住戶，屆時會被其他住戶認為不負責任；他又認為，業委會亦有誘因，思考如何減少垃圾費用，將有助建立減廢回收的文化。

他又表示，政府未來會繼續擴展回收設施，鼓勵市民履行環保責任，包括延長「綠在區區」營業時間3小時，料7月或8月實施；並研究回收積分兌換成超市購物券，冀年內推出，期望環保措施多管齊下，可把回收率提高至35%。 環境局昨晚在社交媒體指，大廈按幢收費只是介紹其中一種外地採用的垃圾收費方式，政府無意藉垃圾收費為庫房帶來額外收入，會就如何優化計劃作進一步調研，現階段沒有任何傾向。 環團：難以得知哪戶製造更多垃圾 對於「按幢收費」模式，浸會大學生物系榮休教授黃煥忠向本報稱，任何措施都有階段性，可以兩套系統同時進行。像某些屋苑是獨立屋，或者是逐家逐戶收費的公共屋邨，很容易就能分辨誰不守規距，就可實施按袋收費；但若是其他大型屋邨或屋苑，則可按幢收費。但他認為，按幢收費的費用應較按戶貴，「令居民諗返轉頭，包底較貴，不如唔包底，索性入袋」。他認為，不管任何方式，都不能令措施原意走得太遠。