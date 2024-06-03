熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-03 04:30:32
日報

謝展寰：可研按量按幢收費 環團：減廢效用低 學者：收費應較高

分享：
謝展寰

謝展寰指政府會繼續推動環保。(資料圖片)

擾攘多時的垃圾徵費計劃「暫緩」，政府強調會繼續推動環保。環境及生態局長謝展寰表示，污者自付仍是重要原則，未來其中一個可研究的方向是「按每幢大廈收費」。有環團認為「按幢收費」成效低；有學者則建議按幢收費所收取的費用應較原先的按戶高，讓住戶「回到根本」，思考如何從個人層面減廢。

謝展寰昨於電視節目指，當局會研究如何優化政策，其中一個可研究的方向是按量、按幢收費，費用將由每戶分攤。對於會否削弱市民減廢的誘因，謝回應指，那些不願減廢及製造較多垃圾的住戶，屆時會被其他住戶認為不負責任；他又認為，業委會亦有誘因，思考如何減少垃圾費用，將有助建立減廢回收的文化。

他又表示，政府未來會繼續擴展回收設施，鼓勵市民履行環保責任，包括延長「綠在區區」營業時間3小時，料7月或8月實施；並研究回收積分兌換成超市購物券，冀年內推出，期望環保措施多管齊下，可把回收率提高至35%。

環境局昨晚在社交媒體指，大廈按幢收費只是介紹其中一種外地採用的垃圾收費方式，政府無意藉垃圾收費為庫房帶來額外收入，會就如何優化計劃作進一步調研，現階段沒有任何傾向。

環團：難以得知哪戶製造更多垃圾

對於「按幢收費」模式，浸會大學生物系榮休教授黃煥忠向本報稱，任何措施都有階段性，可以兩套系統同時進行。像某些屋苑是獨立屋，或者是逐家逐戶收費的公共屋邨，很容易就能分辨誰不守規距，就可實施按袋收費；但若是其他大型屋邨或屋苑，則可按幢收費。但他認為，按幢收費的費用應較按戶貴，「令居民諗返轉頭，包底較貴，不如唔包底，索性入袋」。他認為，不管任何方式，都不能令措施原意走得太遠。

Ad Block

綠惜地球總幹事劉祉鋒向本報指，按幢收費效用頗低，「大家都係俾咁多錢，點解我要咁勤力行去『綠仔』。」對於謝展寰稱「不減廢的住戶會被認為不負責任」，劉祉鋒認為，住戶間扔垃圾的時間不同，難以得知哪戶製造較多垃圾，形成不了群眾壓力。立法會議員梁熙則相信，按幢收費相對較易實施，也較易豁免如綜援戶或殘疾人士的費用。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受