謝展寰:有信心2027年中充電停車位增至20萬個

環境及生態局局長謝展寰今日(26日)發表網誌表示，政府已批出超過7.8萬個電動車停車位，其中逾3.08萬個已落成。另外，資助現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施的計劃，將於下星期日停止接受申請；他預計到2027至2028年度，可協助約700個私人屋苑的約14萬個現有停車位，加裝充電基礎設施。他續指，政府有信心在2027年年中前將公共和私人充電停車位的總數提升至《施政報告》中約20萬個的目標。

政府停車場充電服務 逐步市場化 謝展寰表示，本年1至10月的新登記電動私家車數目有22,970輛，佔所有新登記私家車總數約三分二，相比2017年的9%，增速已是在世界前列。他提到，政府將於月底逐步將政府停車場的電動車充電服務交由市場營運，並收取充電費；並中葵芳停車場及堅尼地城停車場將率先分別於周四及周五(28日及29日)晚上起收取充電服務費用，收費會由中標營運商參考同區電動車中速充電服務當時的收費水平而訂定。餘下位於72個政府停車場逾1400個中速充電器亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃將於2024年年中完成。

明年招標油站轉充電站 他又稱，現時建築或規劃中的政府建築物，在技術可行及不影響工程進度的條件下亦會盡量提供電動車充電設施。政府更計劃明年開始招標試行把油站轉充電站和鼓勵部分現有油站加裝充電設施；而目前已有不同機構例如領展、房委會和其他商業機構等，宣布計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站，預計提供的充電設施在未來數年將達到約2萬個甚至更多。