謝邱安儀專訪｜身為經營者第一身感受傷痛　「謝瑞麟掌舵｣參選冀選民多一個選擇

人生中並非首次在艱難時刻挺身而出，作為「謝瑞麟掌舵｣的謝邱安儀，在零售市道低迷下決定參選，「硬撼」批發及零售界現任議員邵家輝。身為一名經營者，謝邱安儀接受《am730》專訪時形容，第一身感受業界傷痛，「業界跟住應該點行，希望畀多個選擇選民」。 記者 陳芷晴 在人生中遇上不同難關，謝邱安儀形容自己勇於面對，會克服到底。這種性格不但適用於她毅然接手的夫家生意，今次參選批發及零售界亦然。謝邱安儀形容業界現時站在十字路口，「我作為同路人願意企出嚟，一齊面對難關，向前搵啱嘅路」。

謝邱安儀及邵家輝多年來為業界發聲，雙方早已是「老朋友」。謝邱安儀強調今次站出來參選並非因對方有何不足，她坦言欣賞對方一直努力向政府反映業界訴求。只是她作為經營者，第一時間、第一身感受傷痛，希望為選民提供多一個選擇。 擁抱市民熱切於「淘寶」的趨勢 市道艱難，結業潮持續，謝邱安儀指為業界爭取減租是長期作戰。雖則租金已在高峰期回落，但「生意額下降速度更快，永遠追唔到」。故此，同時需解決其他經營問題，包括業界被網購打擊，謝邱安儀指：「市民熱切於『淘寶』，我哋阻止唔到，更要擁抱趨勢」。

無法重現內地客瘋狂購物現象 除了無法改變網購熱潮，謝邱安儀指亦無法重現內地客來港瘋狂購物的現象，她坦言「轉變咗就轉變咗」。她指出香港承載力有限，要在維持一樣的遊客人數下，吸引多些高消費過夜旅客。她認為香港要找到自身特色，例如可以聯乘創科、中醫藥等產業發揮協同效應，令零售業「搭順風車」受惠。 吸引市民留港消費方面，被問及派錢或消費券是否好方法。謝邱安儀指如果政府負擔到當然好，但本港現時面對財赤，她期望政府更大力推廣盛事，營造開心的氣氛，留住市民在港消費。

獲丈夫支持參選 談到勝算，謝邱安儀表示面對強勁的對手，會盡力表現，可肯定的是無論勝負，她未來仍會繼續為業界發聲。訪問結尾，謝邱安儀談到家庭的支持時露出燦爛的笑容，尤其感謝丈夫主動接手更多公司業務，令她可放心打選戰。