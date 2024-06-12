謝邱安儀：港人北上旅客多觀光　本地零售業「水深火熱」

港人北上成風及內地旅客消費模式改變，為本港零售業帶來壓力。香港零售管理協會主席謝邱安儀今(12日)出席香港零售高峰會時指，剛過去的端午節假期對本港零售業並無特別的推動作用，她說到近日遊客及本地市場的零售表現極不理想，形容為「水深火熱」，本地市場因港人北上及外遊情況持續，生意對比去年錄雙位數跌幅，她又見到旅客來港時並未帶上行李箱，認為目前旅客來港主要以觀光為主，購物並非主要來港旅遊目的。

謝邱安儀指，本地市場或旅客在銷售習慣和旅遊模式上出現變化翻天覆地，建議業界跳出固有思維，加強合作，將「食、玩、買、住」多方面元素互相配合，發揮協同效應。另外，她認為要善用科技，包括大數據及人工智能等，了解顧客喜好及消費習慣，為不同的目標客群度身訂造推廣計劃。

對於政府宣布在七一回歸紀念日推出消費優惠，謝邱安儀指暑假來臨，協會推出第二屆「香港開心購物節」，希望透過購物節吸引更多本地市場和遊客消費，參與商涵蓋酒店和旅遊，相信可鼓勵香港市民留港消費，又指活動涵蓋不同業界參與，包括酒店及旅遊等行業，期望提升旅客在暑假來港旅遊的興趣。

丘應樺：零售業須加速電子轉型

商務及經濟發展局局長丘應樺則表示，零售業必須加快在電子轉型的升級步伐，充分利用線上線下結合的無縫營銷模式，政府已成立「電子商貿發展專責小組」以協助業界拓展市場，期望中小企開拓更多客源、打入不同市場，更好融入國家發展大局。