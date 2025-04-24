謝霆鋒演唱會2025｜散場交通安排一文睇清　11條特別巴士線往全港多區

本港歌手謝霆鋒一連4晚在啟德體育園主場館舉行演唱會，場館附近將實施特別交通及運輸安排方便觀眾往返，運輸署呼籲過境旅客應預早計劃行程。以下是《am730》為讀者整合政府和交通營辦商公布的資訊。

運輸署表示，為疏導大量觀眾離場，港鐵將於4日演唱會的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行班次，並安排空載列車應對額外需求。至於需要過境的旅客，最後一班經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的列車，將分別晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。未能乘搭有關班次的旅客，可改搭東鐵綫到上水站，然後轉乘九巴276B或N73線往落馬洲(新田)公共運輸交匯處，再轉乘俗稱「皇巴士」的落馬洲—皇崗過境穿梭巴士返回內地。

謝霆鋒演唱會2025｜特別巴士路線服務

在4日演唱會的散場時段，兩間專營巴士公司合共提供11條特別巴士路線，前往港九新界多區，包括前往落馬洲(新田)公共運輸交匯處的SP12線，以及前往港珠澳大橋香港口岸及機場的A25S線，方便乘客分別轉乘皇巴或俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士離港。各路線當晚會在宋皇臺道上落客區開出。下列為各特別路線的目的地：

九巴SP1線：觀塘市中心、秀茂坪、寶達轉車站、康盛花園、翠林、寶林、坑口

城巴SP2線：太子、旺角

九巴SP3線：美孚、葵芳、葵興、石籬、石蔭、梨木樹、石圍角、荃灣市中心、福來邨、長安邨、青衣邨、長康、長青

九巴SP5A線：屯門公路轉車站、豐景園、安定、友愛、屯門市中心、紅橋、兆康、寶田、良景、田景、大興、山景、龍門居、蝴蝶、湖景

九巴SP6線：大欖隧道轉車站、元點、元朗大馬路、天耀、天瑞、天恩、天澤

九巴SP7線：大老山隧道轉車站、白石角、廣福邨、大埔超級城、太和、華明、粉嶺站

城巴SP9線：將軍澳隧道巴士轉乘站、調景嶺、尚德、將軍澳市中心、日出康城

城巴、九巴SP10線：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、港澳碼頭

城巴SP11線：鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣、小西灣

城巴、九巴SP12線：新田皇巴站 (接駁往深圳)

城巴A25S線：港珠澳大橋香港口岸、機場

九巴表示，SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7線途經不同轉車站，乘客憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定路線，可享第二程免費優惠，而九巴月票同樣適用於各路線，包括SP10及SP12線的九巴班次。城巴就指出，特別路線毋須預先購票，並將根據旅客需求開出更多班次，又稱會一如既往為演唱會增設特別巴士路線，為「演唱會經濟」注入動力。