謝霆鋒演唱會2025｜疑場外兜售黃牛飛 兩男一女被捕

歌手謝霆鋒今晚(24日)起一連四日在啟德體育園舉行演唱會。警方今日下午在牛頭角展開打擊非法兜售演唱會門票行動。至今已拘捕3人，包括兩男一女，涉嫌「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」，以及違反逗留條件。

東九龍總區聯同秀茂坪警區今日下午展開行動。人員在啟德體育園外喬裝歌迷，其間一名女子上前向人員以高價兜售兩張演唱會門票。警方隨即表露身份，經初步調查後，人員拘捕一名34歲內地女子，涉嫌違反逗留條件，現正被扣留調查。調查顯示，該名人士懷疑曾在場外以高價兜售演唱會門票。

此外，警方亦聯同入境處在牛頭角繼續展開行動，人員於啟德體育園外喬裝歌迷，其間一名男子上前向人員以高價兜售兩張演唱會門票。人員隨即表露身份，經初步調查後，人員將發出傳票票控該名34歲姓梁本地男子涉嫌「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。

另外，人員亦在行動中拘捕一名24歲內地男子，涉嫌違反逗留條件。他現正被扣留調查。調查顯示，該名24歲內地男子亦懷疑曾在場外以高價兜售演唱會門票。