謝霆鋒演唱會2025｜28歲OL虛報場館有炸彈 疑門票糾紛犯案

歌手謝霆鋒一連四日（24至27日）在啟德主場館舉行演唱會完滿結束(啟德體育園)

歌手謝霆鋒於啟德體育園主場舉行演唱會期間，警方收到5宗舉報聲稱場館內藏有炸彈，搜查證實虛驚一場，前日（9日）在九龍城區拘捕一名28歲本地女子，初步懷疑因與其他人就演唱會門票事宜發生糾紛而犯案，她涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」被捕，明天在觀塘裁判法院提訊。

警方指4月27日下午2時至5時期間共接獲五宗舉報，當中四宗是網上報案，一宗為電話報案，舉報內容相似，報案人士指當時在啟德主場館內一個位置發現懷疑炸彈，要求警方到場處理。當晚啟德主場館舉行謝霆鋒演唱會的最後一場，入場觀眾超過4萬人。

警方與場地人員及活動主辦單位啟動相應機制，搜查啟德主場館內外位置，最終沒發現任何爆炸品或其他可疑物品。經過東九龍總區重案組以及網絡安全及科技罪案調查科的連日調查，成功鎖定一名本地女子，有證據顯示她與五宗虛報炸彈案件有關。