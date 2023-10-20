證監廉署會財局首採聯合行動 打擊虛構交易 3人被捕

證監會、廉政公署和會計及財務匯報局首度採取三方聯合行動，打擊涉及兩間本地上市公司的懷疑虛構企業交易，交易總值達1.93億元，行動中拘捕3人，包括一名上市公司執行董事。證監會表示，在早前一個打擊「唱高散貨」的行動發現有關懷疑虛構的交易，現階段不會進一步評論。

證監會、廉署和會財局今次的聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與涉案懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。3個機構合共聯合搜查16個處所，其間廉署拘捕3名人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》的人士，包括一名上市公司執行董事。

兩聯交所上市公司管理層疑涉案

根據機構調查發現，兩間聯交所上市公司的管理層，涉嫌在2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩間公司，曾經與多間本地和內地公司進行多項企業交易，使其收益被誇大8,390萬元，以及虛報資產總值1.092億元。有關誇大收益及虛報資產的行為，或引致該兩間上市公司的中期業績或年報披露虛假或具誤導性資料。

據報，其中一間涉案公司為中國錢包支付(802)。中國錢包支付前日發公告指，獲悉有監管機構前日曾到訪公司的香港總辦事處和主要營業地點，但未能找到公司的管理人員；同日晚上公司再發公告宣布，董事關敬樺、盧雪麗因希望專注個人事業發展，已辭任公司獨立非執行董事，分別在本月31日和昨日生效。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，今次三方聯合行動凸顯機構向濫用信任、欺詐投資者的人士，追究責任的共同決心，而與廉署和會財局合作亦使機構可匯集資源、專業知識和情報，迅速採取執法行動。他又感謝中國證券監督管理委員會支持和協助打擊跨境違法違規行為。

兩地監管機構加強合作有效監管

會財局署任行政總裁賴翠碧稱，在內地與香港的金融市場唇齒相依下，兩地監管機構透過加強跨境合作，達致更有效監管，此舉對金融市場產生積極效果，包括加強金融市場堅韌性、維持香港的國際金融中心地位等。