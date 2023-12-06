證監會：虛擬資產平台「香港數字研究院」和BitCuped涉欺詐　已要求警方封鎖網站 (持續更新)

【16:30更新】證監會今(6日)提醒公眾，名為「香港數字研究院」或「HongKongDAO」，以及「BitCuped」的平台，懷疑涉及虛擬資產相關欺詐行為，已通知警方採取行動封鎖相關網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求相關網站停止為「HongKongDAO」發行的「HKD代幣」提供購買服務。

「香港數字研究院」訛稱已申牌

證監會指，HongKongDAO在網上訛稱已申請牌照，又訛稱正在競投「香港數字貨幣交易所牌照」，並暗示與政府就穩定幣而設的監管框架有關，可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購「HKD代幣」。