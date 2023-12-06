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2023-12-06 16:43:00

證監會：虛擬資產平台「香港數字研究院」和BitCuped涉欺詐　已要求警方封鎖網站 (持續更新)

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證監會

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【16:30更新】證監會(6)提醒公眾，名為「香港數字研究院」或「HongKongDAO」，以及「BitCuped」的平台，懷疑涉及虛擬資產相關欺詐行為，已通知警方採取行動封鎖相關網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求相關網站停止為「HongKongDAO」發行的「HKD代幣」提供購買服務。

「香港數字研究院」訛稱已申牌

證監會指，HongKongDAO在網上訛稱已申請牌照，又訛稱正在競投「香港數字貨幣交易所牌照」，並暗示與政府就穩定幣而設的監管框架有關，可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購「HKD代幣」。

BitCuped網站聲稱「歐冠昇」及「查史美倫」任CEO和主席

至於BitCuped，證監會指該網站聲稱「Nicolas Aguzin」及「Laura Cha」分別擔任BitCuped的行政總裁和主席，惟有關名字與港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)和主席查史美倫(Laura Cha)女士同名，惟兩人實際上與BitCuped無關，認為涉及欺詐行為，因此證監會在上月10日將BitCuped列入監證會可疑虛擬資產平台名單，並通知警方要求電訊商封鎖相關網站。

證監會認為行動體現證監會與警方在新機制下採取的合作行動，證監會會與警方成立小組，加強調查虛擬資產交易平台，又提醒公眾，小心在社交平台及即時通訊軟件分享的投資機會及意見，以免被非投資專業人士誘使投資。投資者在作出投資決定時，應保持警惕，「帶眼識人」。

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【14:40更新】證監會預告再有虛擬資產相關欺詐行為，證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝，以及法規執行部總監鄭德嘉，將在今日(5日)下午4時30分見傳媒交代。

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