證監會：虛擬資產平台HongKongDAO和BitCuped涉欺詐　已要求警方封鎖網站 (更新)

【16:45更新】證監會今(6日)提醒公眾，名為「香港數字研究院」或「HongKongDAO」，以及「BitCuped」的平台，懷疑涉及虛擬資產相關欺詐行為，已通知警方採取行動封鎖相關網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求相關網站停止為「HongKongDAO」發行的「HKD代幣」提供購買服務。 「香港數字研究院」訛稱已申牌 證監會指，HongKongDAO在網上訛稱已申請牌照，又訛稱正在競投「香港數字貨幣交易所牌照」，並暗示與政府就穩定幣而設的監管框架有關，可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購「HKD代幣」。

BitCuped網站聲稱「 歐冠昇」及「查史美倫」任CEO和主席 至於BitCuped，證監會指該網站聲稱「Nicolas Aguzin」及「Laura Cha」分別擔任BitCuped的行政總裁和主席，惟有關名字與港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)和主席查史美倫(Laura Cha)女士同名，惟兩人實際上與BitCuped無關，認為涉及欺詐行為，因此證監會在上月10日將BitCuped列入監證會可疑虛擬資產平台名單，並通知警方要求電訊商封鎖相關網站。 證監會認為行動體現證監會與警方在新機制下採取的合作行動，證監會會與警方成立小組，加強調查虛擬資產交易平台，又提醒公眾，小心在社交平台及即時通訊軟件分享的投資機會及意見，以免被非投資專業人士誘使投資。投資者在作出投資決定時，應保持警惕，「帶眼識人」，切勿相信不合理回報。 暫未見與 JPEX和HOUNAX案有關 被問到今次兩個涉嫌欺詐的虛擬資產平台涉及的款項，以及當中最大宗的欺詐款項時，證監會表示案件尚在調查階段，無法提供實際數字，強調一旦發現可疑平台時，會適時馬上向市民公布，又指目前看不到有資料顯示今次案件與JPEX和HOUNAX案件有任何關係。