譚仔三哥日本元祖店進行內部工程　預計2月底恢復營業 (更新)

譚仔三哥去年由香港進軍日本，引發排隊人潮。惟在當地經營不足一年，譚仔三哥今日(27日)突在日本官方社交媒體上發文公布，位於新宿的元祖店因「施工原因」將於2月1日起休業。譚仔三哥回應查詢表示，譚仔三哥新宿店由2月1起進行內部工程，預計於二月底恢復營業，確實日子適時公布。

派發分店八折優惠券補償

公告表示，由於「新宿可能會擠滿忍不住想吃米線的人，請在出現戒斷症狀之前，到惠比壽店或吉祥寺店補充米線成分。所有員工都期待與譚仔粉絲重逢。」而為了補償食客的「米線癮」，從1月25日至31日期間，食客只要光顧新宿的譚仔三哥，將會獲得惠比壽店和吉祥寺店八折優惠券。

事實上，譚仔國際(2217)2021年在本港上市，及後先後在內地及新加坡插旗，並於去年3月31日落戶新宿，高峰時有過百人排隊。顧客除了是居日港人或遊客，亦有不少日本人慕名而來。而日本譚仔三哥部分食材更是香港直送，至於湯底除有齊香港的麻辣、酸辣、糊辣等6款口味外，更設有「獄辣」級數。而日本限定的小食則包括黑醋蕃茄，以及芥末醬菠菜。

放緩拓展日本業務

不過，去年譚仔在中期業績指出，已放緩了日本業務的拓展步伐，包括推遲在當地擴建中央廚房，並正努力改進，使業務達致盈利。譚仔指出，在當地搶人手時意外提高招聘成本，餐廳延遲開業，亦令資本開支及前期開支高過預期，而上半財年日本收益表現，也受到東京的疫情打擊。