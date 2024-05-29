譚小環老公「大渣哥」全線結業 德福店營業至7月8日

1994年港姐冠軍譚小環與丈夫蔡強榮創立的餐廳餐廳「大渣哥」，在2018至2020年間獲毛記葵涌入股後，曾爆出有意回購毛記持股及欠租等負面消息。「大渣哥茶記」今日（29 日）於社交平台公布全線結業，九龍灣分店將在6月12日最後一天營業，德福分店將在7月8日最後一天營業，至此結束十年業務。

Facebook 專頁「大渣哥茶記 Café de JarGor」宣布，九龍灣「大渣哥茶記」將營業至6月12日；「渣哥一九九六」德福店營業至7月8 日。「大渣哥」表示，大渣哥、細渣哥至此將全線告別香港：「時光飛逝，轉眼十年！相知相遇，感恩沿途有你！縱然萬般不捨，終須一別！香港人！珍重再會。」