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2024-05-29 15:15:24

譚小環老公「大渣哥」全線結業 德福店營業至7月8日

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譚小環過51歲生日 自言簡簡單單已非常滿足

譚小環與蔡強榮結婚後，以夫妻檔經營食店。

1994年港姐冠軍譚小環與丈夫蔡強榮創立的餐廳餐廳「大渣哥」，在2018至2020年間獲毛記葵涌入股後，曾爆出有意回購毛記持股及欠租等負面消息。「大渣哥茶記」今日（29 日）於社交平台公布全線結業，九龍灣分店將在6月12日最後一天營業，德福分店將在7月8日最後一天營業，至此結束十年業務。

Facebook 專頁「大渣哥茶記 Café de JarGor」宣布，九龍灣「大渣哥茶記」將營業至6月12日；「渣哥一九九六」德福店營業至7月8 日。 譚小環過51歲生日 自言簡簡單單已非常滿足 渣哥提出向毛記葵涌回購股份 遭「以倍數計」開價 恐集體辭職作抗議控訴

Facebook 專頁「大渣哥茶記 Café de JarGor」宣布，九龍灣「大渣哥茶記」將營業至6月12日；「渣哥一九九六」德福店營業至7月8 日。「大渣哥」表示，大渣哥、細渣哥至此將全線告別香港：「時光飛逝，轉眼十年！相知相遇，感恩沿途有你！縱然萬般不捨，終須一別！香港人！珍重再會。」

曾欠租5個月遭貼封舖告示

「大渣哥」九龍灣分店3月爆出已欠租5個月，業主在門口張貼追租封舖告示，蔡強榮當時稱：「其實生意差咗都年幾兩年，尤其係通關之後，不過唔想影響到班員工同埋供應商，所以一路都默默撐得幾耐得幾耐。」他當時這樣回應結業傳聞時：「快極都仲有三幾個月之後嘅事，若然交得返哂啲租就冇事添，業主亦冇權封舖。」「大渣哥」 2014 年於銅鑼灣開業，主打魚蛋等港式小食，後來涉足茶餐廳業務，先後在銅鑼灣、尖沙嘴、鰂魚涌及旺角等開分店。

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