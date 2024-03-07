譚得志煽動文字案上訴遭駁回 維持定罪及刑期原判

人民力量副主席譚得志於2020年多次在街站叫喊「光時」等口號，經審訊後被裁定發表煽動文字等11項控罪成立，判囚40個月及罰款5000元。譚得志不服定罪和判刑，早前提出上訴，並提交英國樞密院案例，爭議煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻。上訴庭頒下判詞，裁定煽動暴力意圖不是煽動罪必要元素，駁回上訴，維持原判。
上訴庭認為，英國樞密院案例指出，應包含煽動暴力意圖僅為附帶意見，各地煽動意圖必須依據其特定法律框架及社會狀況而定，立法歷史清楚顯示，煽動暴力意圖並非法定煽動罪必要元素，故不能依賴樞密院案例來詮釋，否則會違反立法原意。
上訴庭又裁定，煽動意圖條文明確相稱，解釋指煽動罪核心一般與文字傳播相關，控罪個別方面性質無法準確定義，故必須要足夠靈活去有效應對國家安全威脅，首先文字須因應當時社會文化政治背景來理解，顧及其時機、議題及情境等。煽動性文字往往能令人將思想付諸行動，再者要配合科技急速發展及多樣便利通訊，故煽動意圖用詞必須足夠寬廣，足以涵蓋多變情況，而其定義仍能充分清楚表述，使人能自行規範本身行為，從而避免承擔刑責。
上訴庭認為原審法官有權接納控方專家意見，拒絕辯方專家意見，裁定譚得志叫口號時具煽動意圖，而原審法官判刑時沒有原則犯錯，也非明顯過重，案發時案發時譚得志正煽惑他人參與未經批准集結，超越集會權利。 譚得志被控於2020年間，在公眾地方多次煽惑他人參與未經批准集結、發表煽動文字、作出擾亂秩序行為以及在公眾地方內擾亂秩序行為等，經審訊後最終被裁定11項罪名成立。
原文刊登於 香港電台