譚耀宗宣布不連任人大　稱「難保再過5年身體有咩變化」

全國人大常委譚耀宗昨(21日)宣布不會尋求連任人大，意味人大常委一職亦會換人。譚耀宗昨日提到，不尋求連任的決定是今年7月所作，他今日再在商台解畫指，「我6月30日時確診了，當時留喺屋企個幾星期，有時間思考呢個問題。其實我都覺得唔好再參選，留個機會畀其他人……如果自己喺連任期內，身體負擔唔到工作，會好麻煩。(人大常委)無補選，唔可以請辭之後搵另一個人補上，位置得一個咁珍貴，咁都係搵其他合適人選啦。」

譚耀宗表示，自己已年近73歲，也是時候多留機會給其他人，笑言「冇話係老，係年紀唔輕」，又指其實現時內地中央領導層都傾向年輕化，現時全國百多名人大常委之中，「我都是第二大年紀，其他5、60歲嘅多啲」。他指人大常委這個職位，需要有充足的經驗，對國家事務了解充分，所以很多時是一些退休的部長、省長擔任，但一般比較少做到70多歲，除非有很特別的宗教背景、在少數民族內有特殊的地位，當然這也不是硬性要求。