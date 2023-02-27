譚耀宗稱5年人大任期已盡力　證兩名居澳洲兒子被「起底」後已回流

新一屆全國兩會將於下月4日及5日在北京召開，全國人大常委譚耀宗卸任在即，他今接受電台訪問時表示，5年任期內已經盡自己努力，但一早已向中央表明去意，因擔心身體承受不了而決定退下來，把機會讓給其他參選人。 譚耀宗：中央曾嘗試挽留 他解釋，去年6月確診新冠後，自覺年紀不輕，而過往數年每兩個月就要上京開會，每次上去都要隔離檢疫頗為吃力，因此決定卸任。譚耀宗稱，中央亦有嘗試挽留，但最終尊重及明白他的決定。

居澳洲兩兒子被「起底」後已回流 被問到卸任後，會否向美國要求取消對他的制裁時，其強調，美國政府行為無理、霸凌，故稱「不會乞求美國去取消，因為佢(美國政府)個做法根本唔合理」。另外，譚耀宗又透露，兩名居住澳洲的兒子在被「起底」後，已經回流香港，形容兩名兒子愛國愛港立場堅決，並會尊重兒子們的想法和決定。 早前有報道指出，譚耀宗現年49歲的長子譚建宏，回歸前已赴澳洲珀斯，其後認識主修會計的妻子梁仲萍，兩人共同持有一間名為China-Perth-Link — Corporate（CPL）的公司。報道稱，CPL對外聲稱公司為中型和小型企業提供審計、會計和企業諮詢服務，但實際上亦提供移民顧問服務。 報道提到，梁仲萍早已涉足移民顧問生意，2014年時曾以澳洲ISA集團專業顧問團隊成員身份，在出席四川成都舉行「澳洲投資移民法律宣講會」。當時的宣傳資料顯示她是「天職國際博誠集團公司執行董事」，該集團及後重組為Perdaman Global Services公司，公司網頁介紹是「澳大利亞移民與簽證代理行業的領跑者」，已幫助逾3.5萬人移民澳洲。