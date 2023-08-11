警一連兩周全港捉亂過馬路 違者罰款二千 冀警惕市民守法保命 懲罰形式教育惹熱議

「過馬路要小心……」不少人已由細聽到老，但涉及行人的致命交通意外，隔數天便會重演。本港今年首7個月已發生61宗致命交通意外，造成38名行人死亡，當中逾六成為年滿65歲長者。為提高大眾的路道安全意識，警方下周一起將一連兩星期在全港作大型執法，針對行人胡亂和違例過馬路及駕駛者不當行為等，違者可被處罰2,000元。有運輸業界人士相信罰款對長者起阻嚇作用，但有安老事務委員會前委員對此「懲罰形式教育」有保留，建議相關部門多到「長者屋邨」作針對宣傳。

本港過去3年平均每年錄約90宗致命交通意外，而今年首7個月已發生61宗，共38名行人死亡，包括23名年滿65歲長者。警方交通總部道路安全課高級督察陳浩文表示，相比駕駛者、乘客和踩單車人士，行人是最容易受傷的道路使用者，主因包括沒有遵守紅綠燈、行路期間用電話和不專心，以及沒有使用行人天橋等過路設施。

陳浩文又說，警方明白交通意外未必由單一原因所造成，除行人亂過馬路外，駕駛者違法或不當行為，往往亦是造成致命或嚴重交通意外的主要成因。為加強打擊和提醒市民注意道路安全，繼日前在全港多區進行宣傳教育，以及昨日和今日的宣傳活動後，下周一起將進行全港大型執法行動，主要針對3項行人違例事項，包括不遵守交通燈號過馬路、俗稱「跨欄」的攀越或穿過路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，違者最高罰款2,000元。

警方強調，會因應各區交通意外趨勢制定不同執法方案，今次行動目標是透過有阻嚇性和警惕性方式，改變市民一些錯誤和危險行為，最終希望可保障生命。警方呼籲行人可善用「行人四寶」過馬路，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋，並須遵守交通燈號和規則。此外，行動亦會打擊駕駛者的違法行為，包括不專注駕駛、不小心駕駛和危險駕駛等，又希望駕駛者開車前查看盲點、時刻做到「專注、忍讓、守法」。