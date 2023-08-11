警一連兩周全港捉亂過馬路 違者罰款二千 冀警惕市民守法保命 懲罰形式教育惹熱議

「過馬路要小心……」不少人已由細聽到老，但涉及行人的致命交通意外，隔數天便會重演。本港今年首7個月已發生61宗致命交通意外，造成38名行人死亡，當中逾六成為年滿65歲長者。為提高大眾的路道安全意識，警方下周一起將一連兩星期在全港作大型執法，針對行人胡亂和違例過馬路及駕駛者不當行為等，違者可被處罰2,000元。有運輸業界人士相信罰款對長者起阻嚇作用，但有安老事務委員會前委員對此「懲罰形式教育」有保留，建議相關部門多到「長者屋邨」作針對宣傳。
本港過去3年平均每年錄約90宗致命交通意外，而今年首7個月已發生61宗，共38名行人死亡，包括23名年滿65歲長者。警方交通總部道路安全課高級督察陳浩文表示，相比駕駛者、乘客和踩單車人士，行人是最容易受傷的道路使用者，主因包括沒有遵守紅綠燈、行路期間用電話和不專心，以及沒有使用行人天橋等過路設施。
陳浩文又說，警方明白交通意外未必由單一原因所造成，除行人亂過馬路外，駕駛者違法或不當行為，往往亦是造成致命或嚴重交通意外的主要成因。為加強打擊和提醒市民注意道路安全，繼日前在全港多區進行宣傳教育，以及昨日和今日的宣傳活動後，下周一起將進行全港大型執法行動，主要針對3項行人違例事項，包括不遵守交通燈號過馬路、俗稱「跨欄」的攀越或穿過路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，違者最高罰款2,000元。
警方強調，會因應各區交通意外趨勢制定不同執法方案，今次行動目標是透過有阻嚇性和警惕性方式，改變市民一些錯誤和危險行為，最終希望可保障生命。警方呼籲行人可善用「行人四寶」過馬路，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋，並須遵守交通燈號和規則。此外，行動亦會打擊駕駛者的違法行為，包括不專注駕駛、不小心駕駛和危險駕駛等，又希望駕駛者開車前查看盲點、時刻做到「專注、忍讓、守法」。
運輸業界建議重犯者提高罰款
汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠認為，行人往往只會在警方執法期間遵守交通規則，「一做完呢壇嘢啲人就放鬆，例如跨欄、胡亂橫過馬路」，又批評部分長者恃老賣老、認為駕駛者必須禮讓年紀大行人屬錯誤觀念，建議向重犯者處以更高罰款，「捉過一次就驚。」他相信，罰款足以對長者起到阻嚇力，指他們最怕便是罰錢，「就算冇2,000元咁多，即使300、500元都唔夠膽再(亂)過」，同時舉例稱有駕駛者因怕罰款，在斑馬線前必定會守規先讓行人，「起碼罰錢就大家小心翼翼。」
李輝促針對長者加強教育
本身也是駕駛者的安老事務委員會前委員李輝表示，對近年涉及長者的交通意外數目上升「睇見都好心痛」，但直言不少長者各項身體機能都衰退，卻仍然不遵守交通燈號，特別是推紙皮、推車的長者。她接受本報查詢時又形容這些「老頑童」很容易釀成致命交通意外，「唔似後生仔見到就(有能力)兩步跑走」，但對於以懲罰形式教育有保留，「警方要加強執法，但係咪用呢種懲罰方式，定教育方式呢？我覺得有商榷餘地。」
李輝續稱，一些主要住客為長者的屋苑，可以舉行一些針對性警方安全意識宣傳講座，再「派少少嘢」吸引他們出席和參與，以達致教育的效果。立法會交通事務委員會委員張欣宇亦指，如果想再進一步提升長者方面的成效，可能要走入屋邨直接接觸長者，包括利用關愛隊的地區覆蓋。