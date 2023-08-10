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2023-08-10 16:22:03

警下周一起嚴打亂過馬路　違例者可罰2000元或被檢控

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高級督察陳浩文指，警方下星期一(14日)起展開全港大型執法行動，嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝)

高級督察陳浩文指，警方下星期一(14日)起展開全港大型執法行動，嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝)

本港今年首7月有61宗致命交通意外，為加強打擊及提醒市民注意道路安全，警方指下星期一(14日)起展開全港大型執法行動，並會嚴厲執法，違例過馬路者最高可被罰款2,000元，又不排除有其他檢控行動。

今年首兩季發生53宗致命交通意外，當中造成38名行人死亡。(陳奕釗攝) 死亡行人當中，長者佔66%。(陳奕釗攝) 警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝) 警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝) (陳奕釗攝) 警方道路安全小貼士。(陳奕釗攝)

首7月61宗致命交通意外

交通總部道路安全課高級督察陳浩指，今年首兩季發生53宗致命交通意外，創近3年最高當中造成38名行人死亡，包括23人是65歲或以上長者，另外單是7月份已新增8宗致命交通意外，導致本港首7月共有61宗致命交通意外。他說相比司機、乘客及騎單車人士，行人在交通意外中最容易受傷，主因是沒有遵守紅綠燈、行路玩手機不專心和沒有使用天橋等過路設施。

他續稱，在今明兩日推行的宣傳活動結束後，警方將於下周一(14日)起在全港各區嚴厲執法，針對行人不遵守交通燈號過馬路、攀越或穿過路邊欄杆，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，以及駕駛者的不當行為，違例者最高可被罰款2,000元，又不排除有其他檢控行動；另交通總部亦會連同道路安全組、交通安全隊等成員，在多個地點進行宣傳教育，呼籲市民注意道路安全。 

未有透露執行到何時

警方未有透露會部署多少警力以及會執行到何時，僅指會因應各區的交通意外趨勢，制定不同執法方案，強調今次目標是透過有阻嚇性和警惕性方式，改變市民一些錯誤和危險的行為，最終希望可以保障生命。

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