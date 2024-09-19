警中秋假期打擊酒駕藥駕等罪拘11人　出動隱型戰車捉非法賽車超速

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假間在區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。行動期間，警方拘捕8名本地男子及3名本地女子，年齡介乎28歲至50歲，當中1名男子涉嫌「販運危險藥物」，1名女子涉嫌「管有危險藥物」、2名男子及1名女子涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「容許他人停牌期間駕駛」，其餘5名男子及1名女子涉嫌「酒後駕駛」。所有被捕人現已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

9車涉改裝死氣喉定風翼突出車身等被扣

在整個行動期間，人員亦利用隱型戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等的快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。行動中，共發現8輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向3輛車發出欠妥車輛報告。人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到123輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。