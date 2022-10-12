警九龍灣破毒品倉庫　檢值5000萬元可卡因拘1男

警方在一個九龍灣工廈單位搗破毒品儲存倉庫，檢獲49公斤懷疑可卡因，市值超過5,000萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名25歲馬來西亞籍男子，案件明早(13日)會在觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，警方根據線報及調查，發現有販毒集團以九龍灣工廈單位用作毒品儲存倉庫，並於昨午(11日)在九龍灣一工廈外截查一名可疑男子，在其背囊內搜出一磚重1公斤可卡因，隨即以販運危險藥物罪名將該名男子拘捕，其後押同被捕人返回租用工廈單位內搜查，再在單位內兩個紙箱檢獲38磚共重38公斤可卡因，及在10個膠袋包裝內檢獲10公斤重可卡因，估計市值超過5,000萬元。

被捕男子明日提堂

吳嘉倫續指，該名被捕的25歲男子為馬來西亞籍，報稱遊客，他將暫控2項販運危險藥物罪名，明日在觀塘裁判法院提堂，同時警方經調查發現上址於9月尾開始運作，面積約900呎，單位內除了毒品，並再無其他貨物及傢俬，相信今次行動已成功倒截大批毒品流入本地市場。

警方表示，發現有本地販毒集團跟馬來西亞販毒集團，在當地以金錢利誘低收入及負債人士參與販毒活動，呼籲工廈業主，要留意租客的經濟能力以及租用單位用途，以免被用作非法用途。