警今起全港大型執法　打擊違例駕駛　亂過馬路罰2000元 (更新)

【3月18日更新】 警方今(18日)起進行大型執法，針對駕駛者及行人違例行為，包括不小心駕駛；與交通燈、交通標誌及路面標記相關違例事項；行人胡亂過馬路等，以提高市民道路安全意識。亂過馬路者將被票控，一經定罪，罰款2,000元。

警方在上周預告相關消息，並指本港去年錄得98宗致命交通意外，導致98人死亡，宗數按年增約一成。死亡人數中，六成三為行人，其中39人為65歲或以上長者。涉及車輛，以商用車佔比最多首三位為貨車(27%)、的士(20%)及小巴(16%)，交通總部道路安全課高級督察陳浩文提醒，職業司機切勿掉以輕心和疲勞駕駛，亦切勿因「想行多兩轉」而作出危險行為。

另外，去年亦發生1,009宗嚴重受傷交通意外，最主要的成因為不專注駕駛，有322宗(32%)，較2022年增加超過20%。警務處交通總部於3月起，聯同5個總區的道路安全組、耆樂警訊及交通安全隊人員，在全港多個地點進行道路安全宣傳教育，呼籲市民遵守交通規則。

警方呼籲用行人四寶

警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛的盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭的交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。