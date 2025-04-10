警元朗反黑拘122人最細14歲，夥師兄製太空油毒品每粒賺6元。

行動中，警方共搗破3個非法賭博場所及3間無牌酒吧，檢獲大批賭具、酒精飲品、音響器材，市值超過50萬元，而被捕人內包括三合會骨幹成員，罪名包括「經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「於無牌酒吧內飲酒」等。這些非法場所警覺性極高，通常位於工廠大廈、三無唐樓，以避開警方視線，外圍更有大量閉路電視作監察，只有熟客或經人介紹才可進入，部份非法誤樂場所設有隔音設施，令附近居民不易發現。

搗太空油製毒工場及儲存倉

另外，警方亦搗破一個太空油製毒工場及儲存倉庫。人員前日(8日)突擊搜查上水金錢村目標單位，檢獲450克依托咪酯粉末、712粒載有太空油毒品的煙彈、約60公斤香味香油及一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及大量未使用煙彈，屋內兩男一女涉嫌「製造危險藥物」被捕，年齡介乎14至18歲，所檢獲的材料大約可製成2,200粒太空油煙彈，總值約100萬元。警方相信毒品主要供應元朗區內非法場所，或經網上出售。案中3人互相認識且均有黑社會背景，曾是同校學生，每製作一粒太空油毒品可收取6元報酬。由於案中涉及未成年人，相信是受毒販以免費毒品或廉價報酬所招攬。