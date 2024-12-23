警元朗搗毒品儲存倉拘3非華裔男　檢4900萬元「冰」毒

經深入調查，警方鎖定一個位於元朗逢吉鄉的毒品儲存倉，並於昨日(22日)突擊搜查，拘捕年齡介乎24至41歲的3名非華裔男子，並檢獲88.5公斤「冰」毒，市值約4,900萬元。
另外，人員在該毒品儲存倉內發現大量行李箱、28袋各重一噸的己二酸結晶體，以及相信用以拆毒品的工具，並在其中6個行李箱中檢獲該批冰毒。人員遂拘捕該3名非華裔男子，而他們更作出反抗，並試圖逃走，最终成功被探員制服。3名被捕人報稱無業，稍後將被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件將於明日(24日)在屯門裁判法院提堂。
以數百元日薪為集團販毒
調查相信，有人受販毒集團操控，以數百元日薪為集團販毒及擔當毒品儲存倉的倉管、拆貨角色。該毒品儲存倉相信只運作數星期，販毒集團成員需要在己二酸結晶體當中，逐一挑選混入當中的冰毒，並以鐵錘、鎅刀等工具拆除毒品包裝，最後抽取毒品再儲存於儲存倉內的行李箱中。
不惜工本將毒品混入己二酸結晶體
警方又指，留意到販毒集團不惜工本，將毒品混入己二酸結晶體，而己二酸結晶體的用途非常廣泛，包括生產尼龍及潤滑劑等。行動檢獲的己二酸結晶體相信來自美國，而毒品來源地有待進一步調查，相信今次行動已成功阻截大批毒品流入市面。