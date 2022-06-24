警元朗搗百家樂賭檔拘24人 檢啤牌現金籌碼

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，今日(24日)凌晨約1時在區內展開「雷霆 2022」及「犁庭掃穴」行動，突擊搜查元朗炮仗坊一住宅單位，搗破一個懷疑百家樂賭檔。行動中，警員檢獲1張百家樂枱、8副啤牌、11張椅子、約3.8萬元現金及一堆籌碼等，另拘捕24人，所有被捕人現正被扣留調查。

22男女賭客被捕

行動中，拘捕1名41歲姓簡本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)。1名42歲姓龍本地男子，則涉嫌「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)被捕。另外，17名本地男子及5名本地女子，年齡介乎26歲至74歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。