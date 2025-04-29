警全港反毒品檢逾1.1億元毒品拘99人　最細13歲

警方毒品調查科於4月展開反毒品行動，當中包括3個臥底行動，針對利用互聯網及社交媒體販運危險藥物，特別太空油、大麻及相關產品。行動中，警方共拘捕74男25女，年齡介乎13至74歲，當中19人是年齡21歲以下，其中有9名是學生，涉嫌干犯「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「管有危險藥物」等罪。
行動中，警方檢獲約220公斤不同種類毒品，市值逾港幣1.17億港元，包括51公斤可卡因、12公斤大麻、1公斤冰毒、81公斤氯胺酮、33公斤海洛英、669棵大麻植物、逾12公斤大麻、889支大麻油、約1.1公升液態依托咪酯、約1公斤依托咪酯粉末以及2,490粒太空油煙彈，而檢獲的液態依托咪酯及粉末相信可額外製造12,000粒太空油毒品煙彈。
探員「放蛇」鎖定網上毒販
為加強打擊網上銷售毒品，警方亦執行3個臥底行動，主要由探員喬裝成買家進行交易，從而鎖定網上銷售毒品的毒販，並打擊相關網上販毒的活動。經深入調查及分析後，人員鎖定一個活躍於社交平台的販毒集團，分別操控兩個位於油塘及啟德的毒品儲存倉及分銷點。
行動收網期間，警方成功搗破以上的毒品儲存倉，更截查一名毒品買家。行動共拘捕7名本地男子，年齡17至38歲，包括一名27歲男子，相信為集團主腦，涉嫌操控社交媒體的群組及安排毒品交易，另外6名分別負責收取毒品收益、毒品儲存及毒品派送工作。行動檢獲303克氯胺酮、6克可卡因、447粒太空油煙彈，並成功將涉案群組刪除。7名被捕人分別被暫控「串謀販運危險藥物」、「販運危險藥物」，並已在本月19日及25日在裁判法院提堂。 案件中相信有人招募未成年人士販毒，針對青少年元素，警方會向法庭申請加重刑罰。