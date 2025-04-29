警全港反毒品檢逾1.1億元毒品拘99人　最細13歲

警方毒品調查科於4月展開反毒品行動，當中包括3個臥底行動，針對利用互聯網及社交媒體販運危險藥物，特別太空油、大麻及相關產品。行動中，警方共拘捕74男25女，年齡介乎13至74歲，當中19人是年齡21歲以下，其中有9名是學生，涉嫌干犯「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「管有危險藥物」等罪。

行動中，警方檢獲約220公斤不同種類毒品，市值逾港幣1.17億港元，包括51公斤可卡因、12公斤大麻、1公斤冰毒、81公斤氯胺酮、33公斤海洛英、669棵大麻植物、逾12公斤大麻、889支大麻油、約1.1公升液態依托咪酯、約1公斤依托咪酯粉末以及2,490粒太空油煙彈，而檢獲的液態依托咪酯及粉末相信可額外製造12,000粒太空油毒品煙彈。