警再拘3人涉元朗14歲男童車禍　揭司機無牌駕駛涉危駕被通緝

上星期元朗發生嚴重車禍，一名14歲男童被車撞飛10數米命危，事後車輛不顧而去。警方今日(17日)表示，就案件拘捕2男1女，並揭發案中司機無牌駕牌，去年亦因危駕被通緝；至於涉案男童已做完2次手術，現正在深切治療部ICU留醫。

警方屯門警區總督察(刑事)譚子偉交代案情，指警方接獲熱心市民報料及翻查閉路電視後，鎖定目標人物，前日(16日)至今日凌晨在元朗及洪水橋一帶拘捕3人，涉及2男1女，年齡介乎22歲至28歲，包括涉案的男司機、司機的女朋友以及同黨，經調查後，警方發現涉案的28歲報稱修裝工人的司機，在2021年7月的危駕案中被通緝，有理由相信他是無駕駛執照，遂以「駕駛引致他人嚴重身體受傷 」、「無牌駕駛」及「無第三者保險」罪名將他拘捕，同時由於3人亦涉及燒毀涉案車輛，企圖毀滅證據，警方遂以「妨礙司法公正」罪拘捕3人，現時3人正被扣查。另同案的43歲男子早前被捕，獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

部分 被捕人有黑幫背景 男童仍留醫ICU

他表示，案中部分被捕人有三合會背景，涉案車輛來源則有待進一步調查，暫時相信車輛是售買回來；至於涉案14歲男童身體多處受傷，包括頭、手、盤骨及腳部位置，已做兩次手術，仍然在ICU留醫，他的父母亦已轉介至社福機構尋找支援。警方重申無牌駕駛是不負責任的行為，會加強打擊及執法，同時會對協助疑犯的人士絕不姑息，一定繩之於法。