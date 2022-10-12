更新｜警函《明報》質疑「尊子漫畫」涉誤導　《明報》及尊子：不回應

【12:40更新】警方致函《明報》，表示強烈關注該報昨日刊登的「尊子漫畫」，指會令讀者對警方產生錯誤觀感，損害警隊形象等，促請《明報》履行專業責任，以實事求是的態度處理內容。《明報》和尊子回覆傳媒查詢時均表示不作回應。

翻查昨日(11日)的「尊子漫畫」，內容是防暴警員到校詢問校長，「今日啲學生做咗乜衰嘢」，校長回答指有人講粗口、有人頂撞教師涉嫌、有人書包搜出雷射筆等。

批漫畫或令人 誤解學校報警原因

警務處助理處長陳東同日向《明報》發信，指相關漫畫可能令人連繫到該報有關荃灣聖芳濟中學14名學生在學校升旗禮沒有集隊，被罰停課3日的報道，造成讀者誤解該校報警原因，令讀者對警方產生錯誤觀感，損害警隊形象、警民合作關係及打擊罪案成效，指當日學校報案是因為校門有指示牌被毁壞，但漫畫的描述極可能對校長及師生構成壓力甚至傷害，促請該報履行專業責任，處理有關新聞及內容時保持實事求是態度。

上周三(5日)，荃灣聖芳濟中學舉行升旗禮期間，14名學生被指「不尊重升旗禮儀式的行為」，遭校方勒令停課3天，其後有自稱當日被罰的學生接受傳媒訪問時指，當日他看不到升旗，惟校方說法變成了他們升旗時沒有起立，對於被罰停課等感到委屈，另據報當日有軍裝警員進入學校，惟後來被證實為當天凌晨有數名醉漢破壞學校公物，故學校報警求助。