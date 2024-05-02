警務處申請5億撥款 建中央數碼影像平台 開發第三代人事資訊通用系統

中央數碼影像平台助處理證據或情報的數碼影像

警務處表示，行動單位的前線警務人員和刑事調查人員會在執勤期間因應行動需要錄製或收集影片，以作搜集證據及偵查案件等用途。為提升警隊處理數碼影像的成本效益和調查效能，以及提高資訊保安，警務處建議構建一個中央數碼影像平台，用作儲存、處理、檢索和分享具有證據或情報價值的數碼影像，取代使用DVD光碟存取。

警務處又指，由於現時第二代人事資訊通用系統的服務提供者已於2021年停止提供軟件支援，使系統未能更新及進行相應的程式修補，加上第二代系統在提升工作效率和加強系統及數據安全方面尚有改進空間，有必要推出第三代人事資訊通用系統以繼續支援和維護現有功能，以及加入新功能，以強化資訊科技保安、利用分析功能協助掌握及預測人力資源狀況等。