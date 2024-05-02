警務處申請5億撥款 建中央數碼影像平台 開發第三代人事資訊通用系統

警務處向立法會提交文件，就建立中央數碼影像平台及開發第三代人事資訊通用系統尋求撥款，兩個項目的經常開支預計花費約5億元。警務處表示，目前處理數碼影像的安排尚有改進空間，透過建立中央影像平台將有效提升工作效率。至於第三代人事資訊通用系統會繼續支援和維護現有功能，以及加入新功能。
中央數碼影像平台助處理證據或情報的數碼影像
警務處表示，行動單位的前線警務人員和刑事調查人員會在執勤期間因應行動需要錄製或收集影片，以作搜集證據及偵查案件等用途。為提升警隊處理數碼影像的成本效益和調查效能，以及提高資訊保安，警務處建議構建一個中央數碼影像平台，用作儲存、處理、檢索和分享具有證據或情報價值的數碼影像，取代使用DVD光碟存取。
警務處又指，由於現時第二代人事資訊通用系統的服務提供者已於2021年停止提供軟件支援，使系統未能更新及進行相應的程式修補，加上第二代系統在提升工作效率和加強系統及數據安全方面尚有改進空間，有必要推出第三代人事資訊通用系統以繼續支援和維護現有功能，以及加入新功能，以強化資訊科技保安、利用分析功能協助掌握及預測人力資源狀況等。
警務處表示，就推展這兩個建議項目的工作進度理想，並已進行同步招標，在考慮同步招標的回標價後，與去年向事務委員會的簡介比較，兩個建議項目的非經常性開支均有所下調，數碼影像處理平台由約3.9億元減至約3.59 億元，而第三代人事資訊通用系統則由約1.9 億元減至約1.42 億元。
處方指，亦嚴格遵從了政府的採購政策及程序，當中涵蓋了維護國家安全以及系統和數據安全的考慮。現計劃今年6月向財委會尋求撥款，如獲批准，有關建議項目目標會在合約批出後約兩年分階段推出，分別為2026年6月和2026年7月。