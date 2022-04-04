警北角搗破非法賭檔拘3人　同涉違599F遭票控

中區警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日(3日)下午約5時突擊搜查北角英皇道一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

警方檢釣魚機積分卡及小量現金

行動中，警方拘捕一名33歲姓陳本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。另外，一名52歲本地男子及一名47歲本地女子則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，警方向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方亦檢獲5部釣魚機、8張積分咭及小量現金。



警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬港元及監禁9個月。為防止新型冠狀病毒病疫情繼續在社區擴散，市民應繼續嚴格遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，果斷向違例人士進行拘捕或票控等執法行動。