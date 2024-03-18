警即日起大型執法打擊亂過馬路　男子打斜過馬路即遭票控網片流傳

警方即日起在全港展開大型執法行動，針對市民不遵守交通燈過馬路及不專注駕駛等違例行為，當中行人亂過馬路可被票控罰款2,000元。在行動首日，網上流傳短片顯示有市民在「四邊全綠」的十字路口打斜過馬路，結果當場被警員截停，轉交交通督導員發出告票。

一般十字路口打斜過等同違反規例 全長11秒的影片和上載的社交網站專頁，未有標示事發日期，片中一名男子在深水埗長沙灣道與欽洲街交界的十字路口，在四邊「綠色人像」過路處都亮起綠燈時，直接從長沙灣政府合署外打斜過馬路。不過，由於相關路口並未設有「對角行人過路處」，行人打斜過等同違反規例。男子最後被警員帶到交通督導員前票控，片段至此結束。《am730》記者事後到片中過路處視察，可見在沒有警方執法時，仍有不少行人直接打斜過。