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2024-03-18 21:02:15

警即日起大型執法打擊亂過馬路　男子打斜過馬路即遭票控網片流傳

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《am730》今日到長沙灣道與欽洲街交界視察，發現仍有不少行人直接打斜過馬路。(董立華攝)

《am730》今日到長沙灣道與欽洲街交界視察，發現仍有不少行人直接打斜過馬路。(董立華攝)

警方即日起在全港展開大型執法行動，針對市民不遵守交通燈過馬路及不專注駕駛等違例行為，當中行人亂過馬路可被票控罰款2,000元。在行動首日，網上流傳短片顯示有市民在「四邊全綠」的十字路口打斜過馬路，結果當場被警員截停，轉交交通督導員發出告票。

網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖) 網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖) 網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖) 網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖) 網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖) 網上流傳片段顯示，一名男子在十字路口打斜過馬路遭截停和票控。(網上片段截圖)

一般十字路口打斜過等同違反規例

全長11秒的影片和上載的社交網站專頁，未有標示事發日期，片中一名男子在深水埗長沙灣道與欽洲街交界的十字路口，在四邊「綠色人像」過路處都亮起綠燈時，直接從長沙灣政府合署外打斜過馬路。不過，由於相關路口並未設有「對角行人過路處」，行人打斜過等同違反規例。男子最後被警員帶到交通督導員前票控，片段至此結束。《am730》記者事後到片中過路處視察，可見在沒有警方執法時，仍有不少行人直接打斜過。

兩地區正試驗「對角行人過路處」

現時運輸署正研究讓行人合法打斜過馬路的「對角行人過路處」，即類似日本著名景點「澀谷十字路口」的過馬路安排，目前在尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界、沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口測試。署方早前指，設立對角過路處時要小心研究和考慮個別路口特性，而路口四邊行人過路處亦必須同一時間亮起綠燈，以免行人對燈號產生混淆，繼而於行車時段打斜過馬路。

▼全港首個「對角行人過路處」現正試用▼

沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝) 沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝) 沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝) 沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝) 沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝) 沙角街與逸泰街的「對角行人過路處」現正試用。(資料圖片／鍾式明攝)
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