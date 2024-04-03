警反詐騙及洗黑錢拘210人 退休漢被呃全副身家3200萬

警方新界北總區刑事部在上月20日至本月2日展開反洗黑錢及反詐騙行動，搜查全港151個處所，拘捕210人

警方新界北總區刑事部在上月20日至本月2日展開反洗黑錢及反詐騙行動，搜查全港151個處所，拘捕210人，年齡介乎15至80歲，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

行動中最高受騙金額的投資騙案達3,200萬，為一名男退休人士，受害人以為認識到加密貨幣投資專家，起初手機應用程式顯示有回報，令受害人以為執到寶，不斷加大注碼，最終耗盡私人儲蓄、甚至借貸投資，最終血本無歸。至於求職騙案最高損失案件達375萬，騙徒聲稱網上購買商品刺激銷量可以帶來利潤，引誘受害人和朋友投入更多資金。