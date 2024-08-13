警司陸振中涉殘廁3度非禮女子 事主︰無人證物證憂損仕途無即時報警

時任沙頭角分區指揮官陸振中警司於前年在聯和墟與下屬晚飯時，涉3度在殘廁內非禮女下屬，翌月再涉危駕及襲擊3名警務人員。陸振中否認非禮、危駕及傷人等7項控罪，案件昨於區域法院開審。女事主X作供稱，當日被告以歡送將調職同事為由，邀請眾人一同晚飯，雖然大家不想去，但卻不敢拒絕；晚飯期間被告要求喝酒後，X感到不適、四肢乏力，及後3度遭被告拉入殘廁非禮及強逼口交；當晚已將事件告之男友，但因自己「低級」、「無人證，無物證」及擔心影響仕途無報警，亦不想辭職。

被告陸振中(43歲)，案發時任沙頭角分區指揮官，涉7項控罪，包括涉於2022年6月22日及23日，在粉嶺和滿街聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間內，3度猥褻侵犯女子X。同年7月15日，陸在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致男子蔡文浩身體受傷，和襲擊男子賴文顯。

X昨日作供稱，被告於2022年5月就任沙頭角分區指揮官，同年6月22日被告提議當晚一同晚膳，以歡送將調職的總督察黃燦熊。晚上，X、被告等5人一同到聯和墟街市熟食中心一間食肆吃飯；眾人點了啤酒，X喝了一、兩口表示不想飲，但被告稱要「杯杯清」，她因此飲了6杯後感暈眩和不適。X去女廁時，被告尾隨並把她拉入傷殘人士廁所，X隨即離開並轉入女廁。當她離開女廁時，在廁所外的被告再把X推入殘廁涉非禮X及強迫為他口交，X形容好難受，亦表示「唔好」。之後兩人返回食肆，不久被告兩度再著X去廁所，並將她推入殘廁重施故技。