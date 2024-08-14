警司陸振中涉逼女下屬口交 事主否認喜歡被告稱對方「份人奇怪」

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉前年3度非禮醉酒女下屬及強逼口交，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（14日）在區院續審。43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子X、及下屬蔡文浩及賴文顯。

代表陸的大律師鄭明斌今早開始盤問X。X供稱與被告只是單純上司下屬關係，兩人曾一同巡邏及工作時間跑步，不曾單獨吃飯，關係不算熟稔，又形容對方「份人奇怪」，指被告曾要求督察賴文顯搬個人物品、及指示X和賴把橫額掛上3米高處，期間不准他人協助。

辯方問X是否喜歡被告，X說從愛情角度不喜歡，從工作角度則不能回答，「佢啲命令係合法，但我覺得唔合理，但我會照做」。X指在正常情况下，不會有下屬喜歡上司，她亦如此。X同意本案發生前感覺不到被告曾「借啲意」做出揩油行為。