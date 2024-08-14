警司陸振中涉逼女下屬口交 事主否認喜歡被告稱對方「份人奇怪」

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉前年3度非禮醉酒女下屬及強逼口交，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（14日）在區院續審。43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子X、及下屬蔡文浩及賴文顯。
代表陸的大律師鄭明斌今早開始盤問X。X供稱與被告只是單純上司下屬關係，兩人曾一同巡邏及工作時間跑步，不曾單獨吃飯，關係不算熟稔，又形容對方「份人奇怪」，指被告曾要求督察賴文顯搬個人物品、及指示X和賴把橫額掛上3米高處，期間不准他人協助。
辯方問X是否喜歡被告，X說從愛情角度不喜歡，從工作角度則不能回答，「佢啲命令係合法，但我覺得唔合理，但我會照做」。X指在正常情况下，不會有下屬喜歡上司，她亦如此。X同意本案發生前感覺不到被告曾「借啲意」做出揩油行為。
辯方質疑X自己張開嘴 抑或被告下體「力道撩得開你個口」
辯方續問到X稱陸強行拉她入殘廁強吻和口交，X指當時有需要小解，當被告跟她一起行去廁所時「無諗咁多」，直至被告拉他入殘廁才感覺不妥。辯方質疑她是自己張開嘴、抑或被告下體「力道撩得開你個口」，X稱自己當時清醒惟身體軟弱無力，多次掙脫不果，身型高大的被告一直抱緊她，強吻其嘴部，辯方問強吻動作持續多久，事主回應指「點會計時呢？依啲情况之下」，強調當時沒有一刻情願，惟口交過程維持3至4分鐘，其後被告開門才能夠離開殘廁。辯方問，為甚麼用「放」，而非「塞」或「質」？X哽咽說這是因為「放」字較文雅，對她來說已算口交，「如果咁咬文嚼字，我都無嘢講」。
辯方問到，X當時是否「極度唔想再同呢一個人一齊」、「極度厭惡同憤恨」；X同意自己想離開及感到厭惡，「但抑壓憤怒」，又稱當時情況令她感到無助。
案件編號：DCCC137/2023