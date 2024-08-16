警司陸振中涉逼女下屬口交　事主嚎哭斥辯方律師捉字蝨：我好攰呀

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉前年3度非禮醉酒女下屬及強逼口交，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（16日）在區院踏入第5日審訊。43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子X、及下屬蔡文浩及賴文顯。

辯方代表大狀鄭明斌就X稱與同袍飯聚時第三次遭被告拉往殘廁強逼口交一事繼續盤問，質疑從閉路電視片段可見，X離開殘廁後曾以左手挽住被告右手手臂。事主承認，但指自己當時接近暈倒，「見到附近有嘢就捉實咗」。辯方指X之後移至被告後方，用雙手攬被告的腰，X指當時渾身乏力，捉住被告借力，遭被告拖著才可以步行。

法官批准女總督察坐身旁 安撫情緒 辯方再以慢鏡逐格播放二人返回餐桌的閉路電視，要再追問細節。X再情緒激動哽咽稱「不如你話我知你想我答咩啦」、「我真係印象記得被告係拖行我，你又捉字蝨！」隨即嚎哭稱「好攰呀…我好攰呀！」X再連聲尖叫，屏風後傳出拍打硬物的聲音。法官將案押後片刻。約45分鐘再開庭時，法官批准控方申請由一位女總督察坐在事主身旁以安撫情緒，辯方不反對。

X否認曾撫摸及輕拍被告 辯方其後指X和被告回座位前，她曾撫摸並輕拍被告。X否認，並解釋當時醉酒，曾做出指手畫腳動作，但肯定沒有拍打或撫摸被告。辯方繼而問，為何她記得做出指手畫腳的動作，但不記得原因。X激動回應說：「點解成日答咗你都要再問....你可唔可以專業少少呀，律師。」 案件編號：DCCC137/2023

