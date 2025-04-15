警司陸振中涉非禮女下屬罪脫 襲擊及危駕罪成

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，被指於2022年6月涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊下屬。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，經32天審訊後，案件今日（15日）在區院裁決。法官指裁定3項非禮、兩項襲擊罪名不成立，危駕及餘下一項襲擊罪成，准被告保釋至7月3日判刑，他離開法院時未有回應記者提問。
准保釋至7月3日判刑
現年45歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。控方開案陳詞指，2022年6月22日的飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內3度非禮X。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。
官：事主可能沒反抗 或令被告誤解
就3次殘廁事件，法官裁決時指，X曾供稱如果有勇氣就會反抗，這意味着她可能在殘廁內沒反抗，或令被告有所誤解，影響其意圖及行為，存在明顯疑點，控方未能成功舉證，因此3項非禮罪名不成立。
至於7月飯局後的事件，法官指被告當時受酒精影響，應清楚自己不宜駕駛，惟被告仍逆線行駛、未確保車門關上便行駛，行為明顯遠遜謹慎駕駛人士應有水平，裁定危駕罪成。
此外，被告跟蔡文浩等人糾纏。事後蔡手指受傷。法官認為蔡的證供清晰，醫療報告亦吻合，接納傷勢是被告造成。不過，法官認為被告只是因受阻撓而自衛，並沒意圖令蔡身體受嚴重傷害，故只裁定較輕的襲擊致造成實際傷害罪罪成。至於被指襲擊X及賴文顯的指控，法官稱X證供不清晰，賴的傷勢亦未能證明是被告造成，裁定兩項襲擊罪脫。
案件編號：DCCC 137/2023