警司陸振中涉非禮女下屬罪脫 襲擊及危駕罪成

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，被指於2022年6月涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊下屬。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，經32天審訊後，案件今日（15日）在區院裁決。法官指裁定3項非禮、兩項襲擊罪名不成立，危駕及餘下一項襲擊罪成，准被告保釋至7月3日判刑，他離開法院時未有回應記者提問。

准保釋至7月3日判刑

現年45歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。控方開案陳詞指，2022年6月22日的飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內3度非禮X。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。