本地
2025-10-17 12:37:11

警員涉串謀販毒及傷人 受查時妨礙司法公正 准保釋明年1月再訊

54歲男警涉於2023年11月串謀販運大麻及傷人。(資料圖片)

54歲男警涉於2023年11月串謀販運大麻及傷人，亦涉指示另一名警長銷毀刑事調查資料。該男警被控串謀販運危險藥物、串謀傷人、妨礙司法公正等3罪；另外2涉案男女，包括一名律師，各被控妨礙司法公正罪。法官昨日（16日）押後案件至明年1月22日再提訊，待辯方索取文件。男警獲准以現金及人事擔保合共70萬元等條件保釋，其餘兩人續獲保釋。

3名被告分別為王志輝（54歲，報稱警員），被控各一項「串謀販運危險藥物罪」、「串謀意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪」，以及「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪」。另外，李志謙（65 歲，沒有報稱職業）及林宛瑩（29歲，律師），各被控一項意圖妨害司法公正罪。

另外兩人獲准以原有條件保釋。王志輝准以50萬元現金及20萬元人事擔保保釋外出，其間不得離港及接觸控方證人等。法官鄭重警告王志輝，指其身為警務人員應該會明白干擾證人的後果嚴重。

控罪指，王志輝於大約2023年11月在香港與其他不明人士串謀販運危險藥物，即大麻；以及在同期，串謀非法及惡意導致被稱為「林仔」的人身體受嚴重傷害，意圖使他的身體受嚴重傷害。

「妨礙司法公正」罪指，3名被告於2023年11月16日，在香港，意圖妨害司法公正而作出妨害司法公正傾向的行為，即就針對王因公職人員行為不當，而進行的刑事調查，指示一名警長銷毀資料。

案件編號：DCCC 1435/2025

