警員涉串謀販毒及傷人 受查時妨礙司法公正 准保釋明年1月再訊

54歲男警涉於2023年11月串謀販運大麻及傷人，亦涉指示另一名警長銷毀刑事調查資料。該男警被控串謀販運危險藥物、串謀傷人、妨礙司法公正等3罪；另外2涉案男女，包括一名律師，各被控妨礙司法公正罪。法官昨日（16日）押後案件至明年1月22日再提訊，待辯方索取文件。男警獲准以現金及人事擔保合共70萬元等條件保釋，其餘兩人續獲保釋。

3名被告分別為王志輝（54歲，報稱警員），被控各一項「串謀販運危險藥物罪」、「串謀意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪」，以及「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪」。另外，李志謙（65 歲，沒有報稱職業）及林宛瑩（29歲，律師），各被控一項意圖妨害司法公正罪。